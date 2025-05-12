Пенсія на рахунки ПриватБанку — важливі нюанси в оформленні

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадянам, які є клієнтами державного "ПриватБанку", доступна можливість самостійного відкриття пенсійного рахунку онлайн та оформлення Digital картки для виплат у застосунку "Приват24". У фінустанові дали важливі поради тим, хто має намір скористатися такою можливістю.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

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Хто може відкрити пенсійну картку у ПриватБанку

Як зазначається на сайті банку, йдеться про відкриття віртуальної банківської картки без пластикового носія, що має свої нюанси у використанні, однак за функціями не поступається фізичній картці.

За допомогою такої картки у клієнта буде можливість оплачувати товари через інтернет, житлово-комунальні послуги, отримувати та надсилати перекази.

Ті, хто мають смартфон із технологією NFC, зможуть легко додати Digital картку до системи мобільних платежів Apple Pay чи Google Pay та здійснювати безконтактну оплату у торгових точках.

Скористатися можливістю з оформлення пенсійної картки можуть кілька категорій людей. Така послуга доступна:

пенсіонерам за віком або стажем роботи;

особам з інвалідністю, які отримують соціальну допомогу через пенсійний фонд;

дітям, які втратили батьків або опікунів, які отримували соціальні допомоги або пенсії через Пенсійний фонд;

військовим пенсіонерам;

громадянам, які в найближчі три місяці виходять на пенсію.

Як оформити пенсійну картку та інші важливі нюанси

Для того, щоб оформити Digital картку, громадянам необхідно зробити кілька кроків. А саме:

авторизуватися в застосунку "Приват24";

відкрити меню "Усі рахунки";

натиснути "Додати";

вибрати "Digital картка";

вибрати тип картки "Дебетова";

обрати платіжну систему (Visa або Mastercard);

натиснути тип валюти "гривні";

переглянути та підписати документи на відкриття рахунку.

"Нова картка з’явиться у вашому електронному гаманці протягом 10 хвилин", — повідомляють у фінустанові.

Для того, щоб отримувати пенсійні виплати саме на цю картку, необхідно також підготувати заяву про перерахунок грошей та передати працівникам Пенсійного фонду.

Також у ПриватБанку дали важливі поради, зокрема, навели перелік необхідних документів. Потрібно підготувати:

заяву встановленої форми;

паспорт громадянина (оригінал, копія сторінки 1, 2 та 11);

ідентифікаційний код — оригінал і копія;

документи, де підтверджується стаж (це може бути трудова книжка, документи про отримання освіти, довідка з військкомату, якщо до стажу зараховується служба);

документи, що підтверджують пільги;

фотокартки 4х6 — 2 шт;

довідка з банку з номером пенсійного рахунку.

У банку дали поради щодо подачі документів до Пенсійного фонду. Так, за законодавством, громадяни можуть подавати документи заздалегідь, проте не раніше ніж за один місяць до настання пенсійного віку.

"Подавши документи заздалегідь, ви виграєте час для вирішення питань, якщо такі з’являться", — пояснюють у банку.

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