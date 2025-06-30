ПриватБанк позволил списать мошенникам 50 тыс. грн с карты клиентки — детали

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Государственный ПриватБанк по решению суда выплатит украинке почти 50 тыс.грн. Эти деньги с карты клиентки списали мошенники, хотя она просила банк заблокировать транзакции.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

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В материалах дела, которое рассматривал Лубенский городской районный суд Полтавщины говорится о том, что 1 февраля 2025 года женщина получила звонок от якобы представителя ПриватБанка, который сообщил о блокировке ее аккаунта. Чтобы выяснить причину ограничений, она позвонила на горячую линию банка и узнала от представителя финучреждения, что звонок к ней, возможно, был ошибочным.

2 февраля клиентка снова звонила в ПриватБанк и установила новый PIN-код к своей карте. Но уже 9 февраля она получила звонок с номера 3700 и человек, который ей звонил, представившись работником ПриватБанка, попросил подтвердить финоперации. В ответ, клиентка якобы заблокировала списание, нажав кнопку "0" на клавиатуре своего телефона, но неизвестным лицам все равно удалось списать с ее карты "Универсальная" 49 919 тыс. гривен.

Решение суда

Женщина подала заявление в ПриватБанк с требованием отменить финоперации, во время которых она потеряла деньги, поскольку транзакции не были ею подтверждены. Также она обратилась к работникам полиции, которые открыли уголовное производство.

В итоге суд, на основании доказательств и фактов постановил, что списание средств со счета истицы являются недействительными. К тому же ПриватБанк обязали отменить кредитную задолженность и проценты, которые образовались в результате несанкционированных транзакций 9 февраля.

"Принимая во внимание обстоятельства того, что средства были перечислены со счетов истца по инициативе неустановленных лиц, а ответчиком АО КБ ПриватБанк не было совершено никаких действий, направленных на установление фактических обстоятельств перечисления средств с карточного счета истицы, суд соглашается с обоснованностью заявленных требований о нарушении банком прав истца и приходит к выводу об удовлетворении иска", — говорится в решении суда.

Напомним, что клиенты ПриватБанка могут заказать специальную услугу, которая поможет защититься от мошеннических действий. Известно сколько придется заплатить.

Также мы рассказывали, что иногда у клиентов ПриватБанка возникают проблемы с расчетом картой. Речь идет о задержках в списании денег за проезд в метро.