ПриватБанк дозволив списати шахраям 50 тис. грн з картки клієнтки — деталі

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Державний ПриватБанк за рішенням суду виплатить українці майже 50 тис.грн. Ці гроші з картки клієнтки списали шахраї, хоча вона просила банк заблокувати транзакції.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

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Детальніше про ситуацію з ПриватБанком

У матеріалах справи, яку розглядав Лубенський міський районний суд Полтавщини йдеться про те, що 1 лютого 2025 жінка отримала дзвінок від нібито представника ПриватБанку, який повідомив про блокування її акаунту. Щоби з'ясувати причину обмежень, вона зателефонувала на гарячу лінію банку та дізналася від представника фінустанови, що дзвінок до неї, можливо, був помилковим.

2 лютого клієнтка знову дзвонила в ПриватБанк і встановила новий PIN-код до своєї картки. Але вже 9 лютого вона отримала дзвінок з номера 3700 і людина, яка їй телефонувала, представившись працівником ПриватБанку, попросила підтвердити фіноперації. У відповідь, клієнтка нібито заблокувала списання, натиснувши кнопку "0" на клавіатурі свого телефону, але невідомим особам все одно вдалося списати з її картки "Універсальна" 49 919 тис. гривень.

Рішення суду

Жінка подала заяву до ПриватБанку з вимогою скасувати фіноперації, під час яких вона втратила гроші, оскільки транзакції не були нею підтверджені. Також вона звернулася до працівників поліції, які відкрили кримінальне провадження.

У підсумку суд, на підставі доказів та фактів постановив, що списання коштів з рахунку позивачки є недійсними. До того ж ПриватБанк зобов'язали скасувати кредитну заборгованість та відсотки, які утворились внаслідок несанкціонованих транзакцій 9 лютого.

"Беручи до уваги обставини того, що кошти були перераховані з рахунків позивача за ініціативою не встановлених осіб, а відповідачем АТ КБ "ПриватБанк" не було вчинено жодних дій, спрямованих на встановлення фактичних обставин перерахування коштів з карткового рахунка позивачки, суд погоджується з обґрунтованістю заявлених вимог про порушення банком прав позивача та приходить до висновку про задоволення позову", — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, що клієнти ПриватБанку можуть замовити спеціальну послугу, яка допоможе захиститися від шахрайських дій. Відомо скільки доведеться заплатити.

Також ми розповідали, що іноді у клієнтів ПриватБанку виникають проблеми з розрахунком карткою. Йдеться про затримки у списанні грошей за проїзд у метро.