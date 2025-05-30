В Ощадбанке предупредили о необходимости смены пин-кодов карт

Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, зачем нужно регулярно менять PIN-коды к платежным картам. Также уточнили, сколько стоит такая услуга и когда взимают плату.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Ощадбанка.

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Иногда клиенты жалуются на списание средств неизвестным образом мошенниками. В банке объясняют, что это, в частности, возможно из-за разглашения PIN-кода. Там советуют никогда не сообщать соответствующую комбинацию третьим лицам.

PIN-код к карте является ключом к карточному счету, который используется для операций в банкоматах и терминалах, а также при расчетах в магазинах.

"Никогда и никому не сообщайте его. Не записывайте PIN-код, а запомните. Прикрывайте рукой клавиатуру банкомата/терминала/POS-терминала, когда вводите PIN-код", — сообщают в финучреждении.

Если клиент каким-то образом раскрыл данные своей карты, то стоит изменить PIN-код. Первая смена бесплатная, каждая последующая стоит 15 грн.

Как изменить PIN-код на картах

Для того, чтобы установить PIN-код через систему самообслуживания контакт-центра (IVR), необходимо:

отправить SMS-сообщение с цифрой один и последними четырьмя цифрами номера платежной карты на номер 8052* (как пример, 1 1234);

получить SMS-уведомление с кодом аутентификации для установки PIN-кода на финансовый номер;

после этого надо позвонить с финансового номера по номеру 0800210800. Из списка услуг сервиса IVR выбрать пункт "Установить PIN-код на карту" и следовать подсказкам;

ввести код из SMS-сообщения;

ввести новый PIN-код;

повторно ввести PIN-код для подтверждения.

В случае установки PIN-кода через банкомат или платежный терминал Ощадбанка нужно сделать следующие шаги:

отправить SMS-сообщение с цифрой два и последними четырьмя цифрами номера карты на короткий номер 8052* (как пример, 2 1234);

получить SMS-уведомление с кодом аутентификации для установки PIN-кода на финансовый номер телефона;

вставить карту в банкомат или платежный терминал;

в меню для ввода PIN-кода необходимо ввести код из SMS;

выбрать пункт меню "Изменить PIN-код", ввести новый PIN-код;

повторно ввести PIN-код для подтверждения.

Также при необходимости стоит передать в Киберполицию контакты человека, который пытался узнать PIN-код.

оставив онлайн заявление в Киберполицию;

позвонив по номеру: 0 800 505 170.

Ранее мы писали, что украинские граждане, которые поддерживают средствами бойцов, могут не платить комиссию благодаря цифровой карте. Однако предусмотрено ограничение на суммы переводов за месяц.

Также сообщалось, можно ли в Ощадбанке дистанционно снимать блокировку с банковских карт. С таким вопросом обращаются некоторые клиенты финучреждения.