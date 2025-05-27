Пенсии в 2025 году — что надо знать о льготном стаже и военной службе

Гривневые купюры и военная форма. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам, работающим на вредном производстве, предоставляется право при определенных условиях выходить на пенсию досрочно. Известно, засчитывается ли в льготный стаж период военной службы в случае мобилизации таких работников.

Это предусмотрено законом 2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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В частности, право на льготную пенсию имеют металлурги и шахтеры, если приобрели достаточное количество стажа. Вопрос пенсионного обеспечения шахтеров и членов их семей регулирует закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и закон №345-VI "О повышении престижности шахтерского труда".

В 2025 году, чтобы выйти на пенсию на льготных условиях по возрасту, работники, занятые полный рабочий день на подземных работах/с особо вредными или особо тяжелыми условиями труда по списку №1, должны в 50 лет приобрести страховой стаж в не менее:

для мужчин — 25 лет, из которых минимум 10 лет на указанных работах;

для женщин — 20 лет, из которых не менее 7,5 лет на указанных работах.

Также независимо от возраста льготную пенсию назначают работникам, которые непосредственно заняты полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (в частности, речь идет о личном составе горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других недр, на строительстве шахт и рудников, если на них были заняты не менее 25 лет, а некоторые работники ведущих профессий (рабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин) со стажем на указанных работах в не менее 20 лет.

В частности, минимальная пенсия у шахтеров-мужчин, отработавших на подземных работах минимум 15 лет, у шахтеров-женщин — 7,5 лет, согласно списку №1, составляет независимо от места последней работы, 80% от заработной платы, однако не менее трех размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Льготный стаж и военная служба

Согласно статье восьмой закона 2011-XII, предусматривается, что в случае призыва на военную службу, гражданам, которые работали по профессии или занимали должность, наделяющую правом на назначение льготной пенсии, период военной службы засчитывают в стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Период прохождения службы в особый период, который засчитывается в стаж работы, дающий право на льготную пенсию по возрасту, не может превышать имеющийся стаж работы, дающий право на досрочную пенсию.

Для подтверждения периода работы в течение полного рабочего дня в особо вредных или особо тяжелых условиях необходима справка о льготном характере работы предприятия.

Если предприятие размещено на оккупированной территории или на территории, где продолжаются боевые действия, льготный стаж можно подтвердить данными, взятыми из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

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