Підвищення пенсій у червні — у кого зростуть виплати на 800 грн

Жінки пенсійного віку у парку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні працюючі пенсіонери, яким у квітні здійснили перерахунок пенсій, отримають підвищені виплати у червні 2025 року. Очікується, що оновлення виплат торкнеться понад пів мільйона громадян.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Правила нарахування підвищених пенсій у червні

Відповідний перерахунок виплат відбувся на основі частини 4 статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У Пенсійному фонді пояснили, що йдеться про невиплачені суми підвищень, здійснених у квітні 2025 року, громадянам, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, через певні правила українського законодавства.

Виплати були перераховані для громадян, у яких станом на початок березня було набуто два роки додаткового страхового стажу після виходу пенсію. Окрім того, переглянули пенсійні виплати тим, у кого було в наявності менш ніж два роки стажу, однак з моменту призначення чи попереднього перегляду виплат минуло понад 24 місяці.

За даними ПФУ, такі двомісячні затримки відбуваються щороку через правила надходження даних про сплату єдиного внеску за перший квартал поточного року. У зв'язку з цим пенсіонерам, які потрапили під перерахунок, виплатять додаткові суми одразу за два місяці (квітень-травень).

"Дата проведення перерахунку пенсіонерам, що працюють, — 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року (строк подачі звітів — до 10 травня)", — йдеться у поясненні фонду.

Які суми мають отримати працюючі пенсіонери

У червні більші суми нарахують для 629 тис. пенсіонерів з 2,8 млн осіб, які не припиняють трудову діяльність на заслуженому відпочинку. За інформацією ПФУ, такі громадяни мають середній розмір пенсії у 6,3 тис. грн.

Додаткові суми виплат для громадян похилого віку, які працюють, будуть індивідуальні. Зокрема, у регіональному управлінні ПФУ у Чернігівській області вже розкрили деякі дані щодо нарахувань пенсій такій категорії громадян.

Там зазначили, що у квітні здійснили перерахунок з подальшою виплатою коштів у червні для понад 10 тисяч українців. Зокрема, близько 9 тис. пенсіонерів виплатять у середньому на 200 грн більше завдяки набутому стажу після призначення чи перерахунку (тобто за два місяці — 400 грн).

Для близько 3 тис. осіб нарахують на 400 грн більше через врахування страхового стажу та заробітної плати після перегляду виплат (разом 800 грн за квітень-травень).

Раніше ми писали, що у Пенсійного фонду дали пояснення, як розмір пенсії громадян залежить від офіційного доходу протягом трудової діяльності. Також уточнили, які періоди страхового стажу варто брати для розрахунку пенсії.



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