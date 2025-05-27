Пенсії у 2025 році — що треба знати про пільговий стаж та військову службу

Гривневі купюри та військова форма. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям, які працюють на шкідливому виробництві, надається право за певних умов виходити на пенсію достроково. Відомо, чи зараховується до пільгового стажу період військової служби у разі мобілізації таких працівників.

Це передбачено законом 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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Що треба знати про пільговий стаж деяких працівників

Зокрема, право на пільгову пенсію мають металурги та шахтарі, якщо набули достатню кількість стажу. Питання пенсійного забезпечення шахтарів та членів їх сімей регулює закон №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та закон №345-VI "Про підвищення престижності шахтарської праці".

У 2025 році, щоб вийти пенсію на пільгових умовах за віком, працівники, які зайняті повний робочий день на підземних роботах/з особливо шкідливими чи особливо важкими умовами праці за списком №1, мають у 50 років набути страхового стажу щонайменше:

для чоловіків — 25 років, з яких мінімум 10 років на зазначених роботах;

для жінок — 20 років, з яких не менше 7,5 років на вказаних роботах.

Також незалежно від віку пільгову пенсію призначають працівникам, які безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (зокрема, йдеться про особовий склад гірничорятувальних частин) з видобування вугілля, сланцю, руди та інших надр, на будівництві шахт і рудників, якщо на них були зайняті щонайменше 25 років, а деякі працівники провідних професій (робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин) зі стажем на вказаних роботах у щонайменше 20 років.

Зокрема, мінімальна пенсія у шахтарів-чоловіків, які відпрацювали на підземних роботах мінімум 15 років, у шахтарів-жінок — 7,5 років, згідно зі списком №1, становить незалежно від місця останньої роботи, 80% від заробітної плати, проте не менш ніж три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Пільговий стаж та військова служба

Згідно зі статтею восьмою закону 2011-XII, передбачається, що в разі призову на військову службу, громадянам, які працювали за професією або обіймали посаду, що наділяє правом на призначення пільгової пенсії, період військової служби зараховують до стажу, що дає право на дострокову пенсію.

Період проходження служби в особливий період, який зараховують до стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію за віком, не може перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на дострокову пенсію.

Для підтвердження періоду роботи упродовж повного робочого дня в особливо шкідливих або особливо важких умовах необхідна довідка про пільговий характер роботи підприємства.

Якщо підприємство розміщене на окупованій території чи на території, де тривають бойові дії, пільговий стаж можна підтвердити даними, взятими з реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Раніше ми писали, що деяким працюючим пенсіонерам нарахують підвищені виплати у червні. Йдеться про невиплачені суми після перерахунку виплат у квітні 2025 року.

Також повідомлялося, що у ПФУ дали пояснення, як на розмір пенсії впливає офіційний дохід громадян упродовж трудової діяльності. Дозволяється вибрати такі періоди стажу для розрахунку пенсії, щоб сума була в кінцевому підсумку була більшою.