Пенсії у 2025 році — як періоди доходів впливають на розмір виплат

Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні розмір майбутньої пенсії громадян вираховується залежно від їхнього офіційного доходу. Відомо, які періоди страхового стажу враховують під час призначення виплати та як можна збільшити її розмір.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Періоди отримання доходу для нарахування пенсії

Фахівці ПФУ для нарахування пенсії використовують дані про офіційну заробітну плату громадян від 1 липня 2000 року. Для того, щоб визначити суму пенсії враховуються всі роки. Тобто нині для визначення розміру пенсії буде врахований дохід за 25 років.

У разі, якщо пенсіонер від 1 липня 2000 року мав стаж менш ніж п'ять років (60 місяців), то можуть зарахувати зарплату до липня 2000-го. За таких обставин потрібно буде подати документи з підтвердженням стажу та виплати.

Це потрібно тому, що дані з липня 2000 року про доходи та стаж містяться у ПФУ, відтак його автоматично враховують під час визначення розміру пенсійної виплати.

Також можуть врахувати попередні роки за наявності стажу понад 60 місяців на основі первинних документів з місця роботи. Якщо установи більше не існує, то потрібно звертатися в архіви.

Які доходи враховують для визначення пенсії

У разі, якщо громадянин має стаж до липня 2000 року, то має законне право обрати будь-які п'ять років свого доходу на вибір незалежно від перерв. Для того, щоб були більші розміри пенсій, необхідно обирати ті періоди, коли нараховувалась найбільша зарплата, тому в такий період буде найвищий коефіцієнт.

Для визначення розміру пенсії зарплату визначають за такою формулою:

Зп = Зс * (Ск : К)

Зп — заробітна плата.

Зс — середня зарплата в країні, за три роки до призначення пенсійної виплати.

Механізм визначення середньої зарплатні затверджує Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади.

Станом на березень 2025 року середня зарплатня в країні становить 19,43 тис. грн.

Ск — сума коефіцієнтів зарплати за кожен місяць.

К — стаж за усі місяці, враховані для визначення коефіцієнта зарплати.

Коефіцієнт зарплати за кожен місяць визначають на основі такої формули:

Кз = Зв : Зс

Кз — коефіцієнт зарплати застрахованої особи.

Зв — сума зарплатні, що враховують для розрахунку пенсії.

Зс — середня заробітна плата в Україні.

Раніше ми розповідали, що пенсію з втрати годувальника щодо військових встановлюють у різних розмірах. Зокрема, у 2025 році частка у 70% грошового забезпечення передбачена для батьків, дружин/чоловіків.

Також повідомляли, що пенсія держслужбовцям призначається з дати звернення, однак не раніше дати виникнення відповідного права, у розмірі 60% суми їхньої зарплати. Тоді як решта громадян мають право на 30% від колишнього доходу.