Пенсии на льготных условиях для медработников — какие требуют документы

Льготные пенсии для медиков — требования к стажу и документам
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) проинформировали, как определяется право и какие нужны документы для пенсии на льготных условиях для работников, занятых на вредных и тяжелых работах, в частности в медицинской отрасли. При соблюдении требований выйти на заслуженный можно будет раньше.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.
Подробнее о льготных пенсиях для медиков
По данным Пенсионного фонда, право на льготные пенсии предусмотрены статьей 114 Закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Раннюю пенсию работникам, занятым на вредных и тяжелых работах, в частности в медицинской отрасли, назначают на основе аттестации рабочих мест и справок, в которых может подтверждаться стаж. Также право на назначение таким категориям граждан пенсии по возрасту на льготных условиях определяют, учитывая:
- необходимый возраст работника;
- льготный и страховой стаж.
Медработники могут рассчитывать на назначение льготной пенсии в 50 и 55 лет. В частности, по достижении 50-летия воспользоваться таким правом могут работники, которые работали по списку №1. Он распространяется на:
- врачей-рентгенологов, врачей, работающих в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок);
- младших специалистов рентгеновских отделений, кабинетов;
- младших специалистов отделений интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).
В ПФУ уточняют, что льготные пенсии по возрасту, в частности, для работников, занятых полный рабочий день на вредной и тяжелой работе, назначают на основе аттестации рабочих мест и по специально определенному "Списку №2". В частности, речь идет о:
- младших специалистах с медицинским образованием;
- младших медицинских сестрах/младших медбратьях;
- младших медицинских сестрах/младших медбратьях по уходу за больными;
- сестер-хозяек/работниках по хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения в домах-интернатах для психически больных;
- работниках в детских домах-интернатах для детей с проблемами в умственном развитии системы соцобеспечения.
Согласно списку №2 выйти на пенсию в 55 лет имеют право медики с таким стажем:
- Не менее 30 лет для мужчин — из них 12 лет 6 месяцев на указанных работах.
- Не менее 25 лет для женщин — из них 10 лет на указанных работах.
Список документов для льготного стажа
Работникам для подтверждения льготного стажа необходимо будет дополнительно предоставить в Пенсионный фонд:
- трудовую книжку;
- уточняющие справки с предприятий, учреждений, организаций или от их правопреемников согласно Порядку подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий, если нет трудовой книжки или записей в ней, утвержденного правительственным постановлением №637;
- приказы о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной на предприятиях, за периоды работы по Списку №2 после 21 августа 1992 года.
В частности, в уточняющей справке должен быть указан:
- период работы, который засчитывается в спецстаж;
- профессия/должность;
- документы за период выполнения работы, на основании которых выдана указанная справка.
ПФУ может предоставить право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения предоставленной документации.
Ранее мы писали, кто из украинцев может присоединиться к добровольному страхованию для получения необходимых лет стажа. В ПФУ рассказали, какие суммы и сроки сейчас разрешены.
Также мы сообщали, что граждане благодаря дополнительным годам стажа сверх нормы смогут получить доплаты. В частности, известно, сколько необходимо иметь лет для надбавки в 700 грн.
Читайте Новини.LIVE!