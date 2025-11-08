Пенсии на льготных условиях для медработников — какие требуют документы

Врач с планшетом. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) проинформировали, как определяется право и какие нужны документы для пенсии на льготных условиях для работников, занятых на вредных и тяжелых работах, в частности в медицинской отрасли. При соблюдении требований выйти на заслуженный можно будет раньше.

Подробнее о льготных пенсиях для медиков

По данным Пенсионного фонда, право на льготные пенсии предусмотрены статьей 114 Закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Раннюю пенсию работникам, занятым на вредных и тяжелых работах, в частности в медицинской отрасли, назначают на основе аттестации рабочих мест и справок, в которых может подтверждаться стаж. Также право на назначение таким категориям граждан пенсии по возрасту на льготных условиях определяют, учитывая:

необходимый возраст работника;

льготный и страховой стаж.

Медработники могут рассчитывать на назначение льготной пенсии в 50 и 55 лет. В частности, по достижении 50-летия воспользоваться таким правом могут работники, которые работали по списку №1. Он распространяется на:

врачей-рентгенологов, врачей, работающих в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок);

младших специалистов рентгеновских отделений, кабинетов;

младших специалистов отделений интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).

В ПФУ уточняют, что льготные пенсии по возрасту, в частности, для работников, занятых полный рабочий день на вредной и тяжелой работе, назначают на основе аттестации рабочих мест и по специально определенному "Списку №2". В частности, речь идет о:

младших специалистах с медицинским образованием;

младших медицинских сестрах/младших медбратьях;

младших медицинских сестрах/младших медбратьях по уходу за больными;

сестер-хозяек/работниках по хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения в домах-интернатах для психически больных;

работниках в детских домах-интернатах для детей с проблемами в умственном развитии системы соцобеспечения.

Согласно списку №2 выйти на пенсию в 55 лет имеют право медики с таким стажем:

Не менее 30 лет для мужчин — из них 12 лет 6 месяцев на указанных работах.

Не менее 25 лет для женщин — из них 10 лет на указанных работах.

Список документов для льготного стажа

Работникам для подтверждения льготного стажа необходимо будет дополнительно предоставить в Пенсионный фонд:

трудовую книжку;

уточняющие справки с предприятий, учреждений, организаций или от их правопреемников согласно Порядку подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий, если нет трудовой книжки или записей в ней, утвержденного правительственным постановлением №637;

приказы о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной на предприятиях, за периоды работы по Списку №2 после 21 августа 1992 года.

В частности, в уточняющей справке должен быть указан:

период работы, который засчитывается в спецстаж;

профессия/должность;

документы за период выполнения работы, на основании которых выдана указанная справка.

ПФУ может предоставить право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения предоставленной документации.

