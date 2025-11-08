Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготные пенсии для медиков — требования к стажу и документам

Льготные пенсии для медиков — требования к стажу и документам

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 06:10
обновлено: 10:21
Пенсии на льготных условиях для медработников — какие требуют документы
Врач с планшетом. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) проинформировали, как определяется право и какие нужны документы для пенсии на льготных условиях для работников, занятых на вредных и тяжелых работах, в частности в медицинской отрасли. При соблюдении требований выйти на заслуженный можно будет раньше.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о льготных пенсиях для медиков

По данным Пенсионного фонда, право на льготные пенсии предусмотрены статьей 114 Закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Раннюю пенсию работникам, занятым на вредных и тяжелых работах, в частности в медицинской отрасли, назначают на основе аттестации рабочих мест и справок, в которых может подтверждаться стаж. Также право на назначение таким категориям граждан пенсии по возрасту на льготных условиях определяют, учитывая:

  • необходимый возраст работника;
  • льготный и страховой стаж.

Медработники могут рассчитывать на назначение льготной пенсии в 50 и 55 лет. В частности, по достижении 50-летия воспользоваться таким правом могут работники, которые работали по списку №1. Он распространяется на:

  • врачей-рентгенологов, врачей, работающих в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок);
  • младших специалистов рентгеновских отделений, кабинетов;
  • младших специалистов отделений интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).

В ПФУ уточняют, что льготные пенсии по возрасту, в частности, для работников, занятых полный рабочий день на вредной и тяжелой работе, назначают на основе аттестации рабочих мест и по специально определенному "Списку №2". В частности, речь идет о:

  • младших специалистах с медицинским образованием;
  • младших медицинских сестрах/младших медбратьях;
  • младших медицинских сестрах/младших медбратьях по уходу за больными;
  • сестер-хозяек/работниках по хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения в домах-интернатах для психически больных;
  • работниках в детских домах-интернатах для детей с проблемами в умственном развитии системы соцобеспечения.

Согласно списку №2 выйти на пенсию в 55 лет имеют право медики с таким стажем:

  • Не менее 30 лет для мужчин — из них 12 лет 6 месяцев на указанных работах.
  • Не менее 25 лет для женщин — из них 10 лет на указанных работах.

Список документов для льготного стажа

Работникам для подтверждения льготного стажа необходимо будет дополнительно предоставить в Пенсионный фонд:

  • трудовую книжку;
  • уточняющие справки с предприятий, учреждений, организаций или от их правопреемников согласно Порядку подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий, если нет трудовой книжки или записей в ней, утвержденного правительственным постановлением №637;
  • приказы о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной на предприятиях, за периоды работы по Списку №2 после 21 августа 1992 года.

В частности, в уточняющей справке должен быть указан:

  • период работы, который засчитывается в спецстаж;
  • профессия/должность;
  • документы за период выполнения работы, на основании которых выдана указанная справка.

ПФУ может предоставить право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения предоставленной документации.

Ранее мы писали, кто из украинцев может присоединиться к добровольному страхованию для получения необходимых лет стажа. В ПФУ рассказали, какие суммы и сроки сейчас разрешены.

Также мы сообщали, что граждане благодаря дополнительным годам стажа сверх нормы смогут получить доплаты. В частности, известно, сколько необходимо иметь лет для надбавки в 700 грн.

выплаты пенсии ПФУ медики деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации