Пенсії на пільгових умовах для медпрацівників — які вимагають документи

У Пенсійному фонді України (ПФУ) поінформували, як визначається право і які потрібні документи для пенсії на пільгових умовах для працівників, зайнятих на шкідливих і важких роботах, зокрема у медичній галузі. За дотримання вимог вийти на заслужений можна буде раніше.

Детальніше про пільгові пенсії для медиків

За даними Пенсійного фонду, право на пільгові пенсії передбачені статтею 114 Закону №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Ранню пенсію працівникам, зайнятим на шкідливих та важких роботах, зокрема у медичній галузі, призначають на основі атестації робочих місць і довідок, в яких може підтверджуватися стаж. Також право на призначення таким категоріям громадян пенсії за віком на пільгових умовах визначають, враховуючи:

необхідний вік працівника;

пільговий та страховий стаж.

Медпрацівники можуть розраховувати на призначення пільгової пенсії у 50 та 55 років. Зокрема, після досягнення 50-річчя скористатися таким правом можуть працівники, які працювали за списком №1. Він поширюється на:

лікарів-рентгенологів, лікарів, які працюють у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок);

молодших спеціалістів рентгенівських відділень, кабінетів;

молодших спеціалістів відділень інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

У ПФУ уточнюють, що пільгові пенсії за віком, зокрема, для працівників, зайнятих повний робочий день на шкідливій та важкій роботі, призначають на основі атестації робочих місць та за спеціально визначеним "Списком №2". Зокрема, йдеться про:

молодших спеціалістів з медичною освітою;

молодших медичних сестер/молодших медбратів;

молодших медичних сестер/молодших медбратів з догляду за хворими;

сестер-господинь/працівників з господарської діяльності закладів охорони здоров'я у будинках-інтернатах для психічно хворих;

працівників у дитячих будинках-інтернатах для дітей із проблемами в розумовому розвитку системи соцзабезпечення.

Згідно зі списком №2 вийти на пенсію у 55 років мають право медики з таким стажем:

Щонайменше 30 років для чоловіків — з них 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Щонайменше 25 років для жінок — з них 10 років на вказаних роботах.

Список документів для пільгового стажу

Працівникам для підтвердження пільгового стажу необхідно буде додатково надати до Пенсійного фонду:

трудову книжку;

уточнюючі довідки з підприємств, установ, організацій або від їх правонаступників згідно з Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій, якщо немає трудової книжки чи записів у ній, затвердженого урядовою постановою №637;

накази про результати атестації робочих місць за умовами праці, проведеної на підприємствах, за періоди роботи за Списком №2 після 21 серпня 1992 року.

Зокрема, в уточнюючій довідці має бути вказаний:

період роботи, що зараховується до спецстажу;

професія/посада;

документи за період виконання роботи, на основі яких видано зазначену довідку.

ПФУ може надати право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах на основі всебічного, повного та об'єктивного розгляду наданої документації.

