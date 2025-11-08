Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільгові пенсії для медиків — вимоги до стажу та документів

Пільгові пенсії для медиків — вимоги до стажу та документів

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 06:10
Оновлено: 10:21
Пенсії на пільгових умовах для медпрацівників — які вимагають документи
Лікар з планшетом. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) поінформували, як визначається право і які потрібні документи для пенсії на пільгових умовах для працівників, зайнятих на шкідливих і важких роботах, зокрема у медичній галузі. За дотримання вимог вийти на заслужений можна буде раніше.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посилання на інформацію ПФУ.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про пільгові пенсії для медиків

За даними Пенсійного фонду, право на пільгові пенсії передбачені статтею 114 Закону №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Ранню пенсію працівникам, зайнятим на шкідливих та важких роботах, зокрема у медичній галузі, призначають на основі атестації робочих місць і довідок, в яких може підтверджуватися стаж. Також право на призначення таким категоріям громадян пенсії за віком на пільгових умовах визначають, враховуючи:

  • необхідний вік працівника;
  • пільговий та страховий стаж.

Медпрацівники можуть розраховувати на призначення пільгової пенсії у 50 та 55 років. Зокрема, після досягнення 50-річчя скористатися таким правом можуть працівники, які працювали за списком №1. Він поширюється на:

  • лікарів-рентгенологів, лікарів, які працюють у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок);
  • молодших спеціалістів рентгенівських відділень, кабінетів;
  • молодших спеціалістів відділень інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

У ПФУ уточнюють, що пільгові пенсії за віком, зокрема, для працівників, зайнятих повний робочий день на шкідливій та важкій роботі, призначають на основі атестації робочих місць та за спеціально визначеним "Списком №2". Зокрема, йдеться про:

  • молодших спеціалістів з медичною освітою;
  • молодших медичних сестер/молодших медбратів;
  • молодших медичних сестер/молодших медбратів з догляду за хворими;
  • сестер-господинь/працівників з господарської діяльності закладів охорони здоров'я у будинках-інтернатах для психічно хворих;
  • працівників у дитячих будинках-інтернатах для дітей із проблемами в розумовому розвитку системи соцзабезпечення.

Згідно зі списком №2 вийти на пенсію у 55 років мають право медики з таким стажем:

  • Щонайменше 30 років для чоловіків — з них 12 років 6 місяців на зазначених роботах.
  • Щонайменше 25 років для жінок — з них 10 років на вказаних роботах.

Список документів для пільгового стажу 

Працівникам для підтвердження пільгового стажу необхідно буде додатково надати до Пенсійного фонду:

  • трудову книжку;
  • уточнюючі довідки з підприємств, установ, організацій або від їх правонаступників згідно з Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій, якщо немає трудової книжки чи записів у ній, затвердженого урядовою постановою №637;
  • накази про результати атестації робочих місць за умовами праці, проведеної на підприємствах, за періоди роботи за Списком №2 після 21 серпня 1992 року.

Зокрема, в уточнюючій довідці має бути вказаний:

  • період роботи, що зараховується до спецстажу;
  • професія/посада;
  • документи за період виконання роботи, на основі яких видано зазначену довідку.

ПФУ може надати право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах на основі всебічного, повного та об'єктивного розгляду наданої документації.

Раніше ми писали, хто з українців може долучитися до добровільного страхування для отримання необхідних років стажу. У ПФУ розповіли, які суми та терміни зараз дозволені. 

Також ми повідомляли, що громадяни завдяки додатковим рокам стажу понад норму зможуть отримати доплати. Зокрема, відомо, скільки необхідно мати років для надбавки у 700 грн.  

виплати пенсії ПФУ медики гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації