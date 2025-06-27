Льготы на услуги ЖКХ по-новому — кого не коснулись обновленные правила

Льготы по новым правилам — что изменилось для украинцев
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто имеет право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с новым порядком в 2025 году. Обновленные правила не коснулись нескольких категорий граждан.
Об этом сообщает одно из управлений ПФУ.
Кто имеет право на коммунальные льготы по новым правилам в 2025 году
Как отметили в фонде, с 1 мая текущего года в Украине действует новый порядок назначения помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг в виде льгот. Согласно ему, право на льготу определяется исключительно в зависимости от общего дохода домохозяйства.
Согласно новым правилам, льготы на оплату коммунальных услуг могут быть назначены на основе учета уровня среднемесячного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев, если сумма дохода в расчете на одного человека не превысит 4,24 тыс. гривен. Такова величина налоговой социальной льготы в 2025 году.
Учитывая это, с мая льготы с учетом доходов могут быть назначены для:
- реабилитированных лиц, получивших инвалидность вследствие репрессий или ставших пенсионерами;
- пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (категории первой и второй), мужей и жен умерших ликвидаторов, опекунов детей погибших;
- жен (мужей) умерших лиц, если не женились повторно, смерть которых наступила из-за участия в ликвидации других ядерных аварий и испытаниях;
- уволенных лиц с военной службы, получивших инвалидность во время несения военной службы, а также семей погибших/пропавших без вести военнослужащих;
- родителей и членов семей военных, погибших/умерших или пропавших без вести во время несения службы;
- ветеранов военной службы, органов МВД, Нацполиции и других госорганов, а также вдов и вдовцов умерших ветеранов соответствующей категории;
- бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей, гетто, а также их детей, рожденных в местах принудительного содержания;
- депортированных лиц, достигших пенсионного возраста/имеющих инвалидность.
"Отметим, что право на льготу определяется автоматически, без дополнительного личного обращения в Пенсионный фонд", — отметили в ПФУ.
Кого не коснулись новые правила назначения льгот
За отдельными категориями сохранили право на предоставление льгот на оплату услуг коммунального хозяйства независимо от уровня дохода. В такой список внесли:
- участников боевых действий;
- лиц с инвалидностью вследствие войны;
- членов семей погибших/умерших защитников Украины;
- членов семей погибших/умерших ветеранов войны;
- пострадавших участников Революции Достоинства.
Ранее мы писали, что в Украине планируют унифицировать правила мониторинга льготников. В рамках таких проверок часть получателей помощи на оплату коммунуслуг может ее потерять.
Также мы рассказывали, в чем разница между льготами и субсидиями на оплату коммунальных услуг. В частности, льгота считается определенным законом преимуществом, которое предоставляется только отдельным категориям лиц.
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