Льготы на услуги ЖКХ по-новому — кого не коснулись обновленные правила

Человек держит деньги и платежки в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто имеет право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с новым порядком в 2025 году. Обновленные правила не коснулись нескольких категорий граждан.

Об этом сообщает одно из управлений ПФУ.

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Кто имеет право на коммунальные льготы по новым правилам в 2025 году

Как отметили в фонде, с 1 мая текущего года в Украине действует новый порядок назначения помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг в виде льгот. Согласно ему, право на льготу определяется исключительно в зависимости от общего дохода домохозяйства.

Согласно новым правилам, льготы на оплату коммунальных услуг могут быть назначены на основе учета уровня среднемесячного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев, если сумма дохода в расчете на одного человека не превысит 4,24 тыс. гривен. Такова величина налоговой социальной льготы в 2025 году.

Учитывая это, с мая льготы с учетом доходов могут быть назначены для:

реабилитированных лиц, получивших инвалидность вследствие репрессий или ставших пенсионерами; пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (категории первой и второй), мужей и жен умерших ликвидаторов, опекунов детей погибших; жен (мужей) умерших лиц, если не женились повторно, смерть которых наступила из-за участия в ликвидации других ядерных аварий и испытаниях; уволенных лиц с военной службы, получивших инвалидность во время несения военной службы, а также семей погибших/пропавших без вести военнослужащих; родителей и членов семей военных, погибших/умерших или пропавших без вести во время несения службы; ветеранов военной службы, органов МВД, Нацполиции и других госорганов, а также вдов и вдовцов умерших ветеранов соответствующей категории; бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей, гетто, а также их детей, рожденных в местах принудительного содержания; депортированных лиц, достигших пенсионного возраста/имеющих инвалидность.

"Отметим, что право на льготу определяется автоматически, без дополнительного личного обращения в Пенсионный фонд", — отметили в ПФУ.

Кого не коснулись новые правила назначения льгот

За отдельными категориями сохранили право на предоставление льгот на оплату услуг коммунального хозяйства независимо от уровня дохода. В такой список внесли:

участников боевых действий; лиц с инвалидностью вследствие войны; членов семей погибших/умерших защитников Украины; членов семей погибших/умерших ветеранов войны; пострадавших участников Революции Достоинства.

Ранее мы писали, что в Украине планируют унифицировать правила мониторинга льготников. В рамках таких проверок часть получателей помощи на оплату коммунуслуг может ее потерять.

Также мы рассказывали, в чем разница между льготами и субсидиями на оплату коммунальных услуг. В частности, льгота считается определенным законом преимуществом, которое предоставляется только отдельным категориям лиц.