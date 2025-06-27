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Пільги за новими правилами — що змінилось для українців

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 08:50
Пільги на послуги ЖКГ по-новому — кого не торкнулися оновлені правила
Людина тримає гроші та платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Хто має право на комунальні пільги за новими правилами у 2025 році Кого не торкнулися нові правила призначення пільг

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до нового порядку у 2025 році. Оновлені правила не торкнулися кількох категорій громадян.

Про це повідомляє одне з управлінь ПФУ.

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Хто має право на комунальні пільги за новими правилами у 2025 році

Як зазначили у фонді, з 1 травня поточного року в Україні діє новий порядок призначення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг у вигляді пільг. Згідно з ним, право на пільгу визначається виключно залежно від загального доходу домогосподарства.

Відповідно до нових правил, пільги на оплату комунальних послуг можуть бути призначені на основі врахування рівня середньомісячного доходу родини за попередні шість місяців, якщо сума доходу в розрахунку на одну людину не перевищить 4,24 тис. гривень. Такою є величина податкової соціальної пільги у 2025 році. 

З огляду на це, з травня пільги з урахуванням доходів можуть бути призначені для:

  1. реабілітованих осіб, які отримали інвалідність внаслідок репресій або стали пенсіонерами;
  2. постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (категорії першої та другої), чоловіків та дружин померлих ліквідаторів, опікунів дітей загиблих;
  3. дружин (чоловіків) померлих осіб, якщо не одружилися повторно, смерть яких настала через участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробуваннях;
  4. звільнених осіб з військової служби, які отримали інвалідність під час несення військової служби, а також родин загиблих/зниклих безвісти військовослужбовців;
  5. батьків та членів родин військових, загиблих/померлих або зниклих безвісти під час несення служби; 
  6. ветеранів військової служби, органів МВС, Нацполіції  та інших держорганів, а також вдів та вдівців померлих ветеранів відповідної категорії;
  7. колишніх неповнолітніх в’язнів нацистських таборів, гетто, а також їхніх дітей, народжених у місцях примусового утримання;
  8. депортованих осіб, які досягли пенсійного віку/мають інвалідність. 

"Зазначимо, що право на пільгу визначається автоматично, без додаткового особистого звернення до Пенсійного фонду", — зауважили в ПФУ.

Кого не торкнулися нові правила призначення пільг

За окремими категоріями зберегли право на надання пільг на оплату послуг комунального господарства незалежно від рівня доходу. До такого списку внесли:

  1. учасників бойових дій;
  2. осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  3. членів родин загиблих/померлих захисників України;
  4. членів сімей загиблих/померлих ветеранів війни;
  5. постраждалих учасників Революції Гідності.

Раніше ми писали, що в Україні планують уніфікувати правила моніторингу пільговиків. В рамках таких перевірок частина отримувачів допомоги на оплату комунпослуг може її втратити.  

Також ми розповідали, у чому різниця між пільгами та субсидіями на оплату комунальних послуг. Зокрема, пільга вважається визначеною законом перевагою, яка надається тільки окремим категоріям осіб.  

комунальні послуги виплати ЖКГ гроші пільги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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