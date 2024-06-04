Участники боевых действий в Украине пользуются существенными налоговыми льготами

Участники боевых действий. Фото:REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Участники боевых действий в Украине имеют значительные налоговые льготы, включая освобождение от уплаты земельного налога за участки до 2 га для личного крестьянского хозяйства. Кроме того, они получают льготы по уплате налога на доходы и НДС.

Об этом сообщили Новости Pro во вторник, 4 июня.

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Украинское законодательство предусматривает всевозможные упрощения в вопросе уплаты налогов для военнослужащих.

Участники антитеррористической операции не включают в сумму налога на доходы ежегодную денежную помощь, выплачиваемую ветеранам ко Дню Независимости, а также благотворительную помощь, пенсионное обеспечение, пожизненное содержание и пенсии из иностранных источников (если это предусмотрено международными договорами).

Ветераны и лица, на которые распространяется закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", освобождены от уплаты земельного налога. Однако площадь земельного участка для ведения сельского хозяйства не должна превышать 2 гектара.

Налог на недвижимость

Владельцы недвижимости должны каждый год платить налог на "лишние" квадратные метры. Но на военнослужащие распространяются льготы — уменьшение базы на 60 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров – для домов.

"Другими словами, необходимо от общей площади объекта вычесть 60 кв.м или 120 кв.м, а полученный показатель умножить на ставку налога. Ее определяют органы местного самоуправления коллективным решением. В то же время существует максимальная ставка на общегосударственном уровне — не более 1, 5% суммы минимальной зарплаты по состоянию на 1 января предыдущего года", — говорится в сообщении.

Налог на добавленную стоимость и льготы для ФЛП

Налог на добавленную стоимость не распространяется на товары, ввезенные на таможенную территорию Украины. К ним относятся: шлемы, бронежилеты, оптические приборы для оружия и слежения, спецсредства защиты, лекарства и медикаменты для военных, беспилотные летательные аппараты.

Таких лиц, которые до мобилизации были ФЛП, освободили на весь период службы от начисления, уплаты и представления отчетности по налогу на доходы физических лиц. Однако, если есть наемные работники, необходимо назначить уполномоченное лицо для выплаты зарплаты сотрудникам и начисления налогов и сборов за них.

Единый налог и ЕСВ для предпринимателей

Мобилизированные предприниматели на упрощенной системе не обязаны отчитываться и платить единый налог во время службы, предоставив копию военного билета или другой документ о призыве. ФЛП также могут не платить единый социальный взнос за себя во время военного положения и в течение 12 месяцев после его завершения. Однако они должны делегировать обязанность уплаты ЕСВ за наемных работников уполномоченному лицу.

Напомним, что в июне в Украине планируется принять решение о повышении некоторых налогов и акцизных сборов.

В Украине также планируется повысить налоги для физических лиц-предпринимателей. Ожидается, что эти изменения вступят в силу в следующем году.