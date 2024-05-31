В Україні змінять податки для ФОП — про що йдеться

Підрахунок податків. Фото: Dutko

Після збільшення основних податків у 2024 році, в Україні також планують підвищити податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Очікується, що ці зміни набудуть чинності у наступному році.

Про це сказано у матеріалі OBOZ.UA.

Читайте також:

Які зміни готують для підприємців

На ФОПів в Україні чекає новий етап податкових змін, які передбачаються в Національній стратегії і будуть впроваджуватися поступово. Поки що не йдеться про одночасне підвищення основних ставок податків та посилення вимог для тих, хто користується єдиним податком.

Зараз в Україні діє 1,9 млн ФОПів, і ця кількість стрімко зростає.

"З позиції оподаткування бізнесу, режим спрощеної системи ставить під загрозу податкові надходження і впливає на ухвалення бізнес-рішень", — сказано в Нацстратегії.

ФОПам надається низка переваг, наприклад, вони звільнені від обов'язку вести облік товарних запасів за місцем їх реалізації. Система була створена для підтримки малого бізнесу, але у результаті перетворилася на масштабну мережу, якою користуються не тільки малі підприємства.

Отже, для ФОПів в Україні підготували такі зміни:

ФОПи не будуть реєструватися, а отримуватимуть статус автоматично після відкриття рахунку у банку зі статусом "для ведення підприємницької діяльності". При закритті рахунку статус ФОПа буде припинено;

Ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи будуть збільшуватися поступово до 18% протягом трьох років. Після цього юрособам заборонять користуватися єдиним податком;

Другу та третю групу ФОПів об'єднають в одну. Вони будуть сплачувати податки у розмірі від 3% до 17%, залежно від сфери діяльності. Ставки будуть підвищуватися поступово протягом трьох років;

Зменшать кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на першій групі. Для об'єднаної другої групи стане обов'язковим використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО);

Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку також будуть переглянуті в бік збільшення до 18% протягом трьох років.

Зміни в єдиному податку та правилах для ФОПів планують впровадити з наступного року. Ці правила будуть запроваджуватися протягом двох років. Важливо відзначити, що на проблеми з єдиним податком вказують і міжнародні партнери України. Зміни будуть потрібні незважаючи на можливу несприятливу реакцію громадськості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" запустив для українських підприємців зручну опцію відкриття рахунку ФОП через свій портал. Це можна зробити кількома способами: за допомогою Smart ID та КЕП "ПриватБанку" або через "Дія.Підпис" державного сервісу Дія.

Ми також писали, що з початку 2024 року в Україні відкрили близько 74 тисяч нових бізнесів. Показник на 33,6% перевершив результат минулого року.