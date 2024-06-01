Що зміниться в Україні та для українців з 1 червня 2024 року

Гривні в руках. Фото: tagesanzeiger.ch

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В червні 2024 року в Україні, ймовірно, будуть прийняті рішення щодо підвищення деяких податків та акцизних зборів. Втім, реальне зростання відрахувань до бюджету може відбутись трохи згодом.

Новини.LIVE розповідають, як зміняться податки та акцизи у червні.

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Як можуть змінитися податки

Наразі Кабмін розробляє законопроєкт, спрямований на підвищення податків, включаючи ПДВ та військовий збір. Ці зміни можуть торкнутися як загального підвищення ставок, так і запровадження військового збору для суб'єктів, які застосовують спрощену систему оподаткування.

Планується збільшення військового збору з 1,5 до 5%. Така сама ставка у 5% може бути встановлена ​​для фізичних осіб-підприємців. Питання підвищення рівня ПДВ все ще обговорюється, передбачуване збільшення становить 2-3%.

Законопроєкт може бути представлений до Верховної Ради вже до кінця червня. Проте експерти зазначають, що навіть за швидкого прийняття документа нові ставки почнуть діяти не раніше вересня.

Як можуть зміняться акцизи у червні

Крім того, влада планує підвищити акцизи на тютюнові вироби, алкоголь і паливо для фінансування армії. Збільшення акцизу призведе до значного подорожчання бензину.

У травні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №11256, який передбачає підвищення податків на підакцизні товари. Зокрема, він передбачає поетапне збільшення акцизу на пальне до 2028 року.

Згідно з текстом законопроєкту, до 1 січня 2028 року акциз на бензин має становити 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 літрів, а на автогаз — 277 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав реєстр. № 11256 про збільшення акцизів на паливо на своєму засіданні 31 травня. Рішення призведе до подорожчання пального для українських автомобілістів вже у липні.

Ми також писали, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.