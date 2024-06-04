Учасники бойових дій в Україні користуються суттєвими податковими пільгами

Учасники бойових дій. Фото: Reuters

Учасники бойових дій в Україні мають значні податкові пільги, включаючи звільнення від сплати земельного податку за ділянки до 2 гектарів для особистого селянського господарства. Крім того, вони отримують пільги у сплаті податку на доходи та ПДВ.

Про це повідомили Новини Pro у вівторок, 4 червня.

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Українське законодавство передбачає різноманітні спрощення в питанні сплати податків для військовослужбовців.

Учасники антитерористичної операції не включають до суми податку на доходи щорічну грошову допомогу, яку виплачують ветеранам до Дня Незалежності, а також благодійну допомогу, пенсійне забезпечення, довічне утримання та пенсії з іноземних джерел (якщо це передбачено міжнародними договорами).

Ветерани та особи, на яких поширюється закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", звільнені від сплати земельного податку. Проте площа земельної ділянки для ведення сільського господарства не повинна перевищувати 2 гектари.

Податок на нерухомість

Власники нерухомостей повинні щороку сплачувати податок на "зайві" квадратні метри. Та на військовослужбовці поширюються певні пільги — зменшення бази на 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів – для будинків.

"Іншими словами, необхідно від загальної площі об’єкта відняти 60 кв.м або 120 кв.м, а отриманий показник помножити на ставку податку. Її визначають органи місцевого самоврядування колективним рішенням. Водночас існує максимальна ставка на загальнодержавному рівні – не більше 1,5% від суми мінімальної зарплати станом на 1 січня попереднього року", — йдеться в повідомленні.

Податок на додану вартість і пільги для ФОПів

Податок на додану вартість не розповсюджується на певні товари, ввезені на митну територію України. До них належать: шоломи, бронежилети, оптичні прилади для зброї та слідкування, спецзасоби захисту, ліки і медикаменти для військових, безпілотні літальні апарати.

Таких Осіб, які до мобілізації були ФОПами, звільнили на весь період служби від нарахування, сплати та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб. Однак, якщо є наймані працівники, необхідно призначити уповноважену особу для виплати зарплати співробітникам та нарахування податків і зборів за них.

Єдиний податок і ЄСВ для підприємців

Мобілізовані підприємці на спрощеній системі не зобов'язані звітувати та сплачувати єдиний податок під час служби, надавши копію військового квитка або інший документ про призов. ФОПи також можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе під час воєнного стану та протягом 12 місяців після його завершення. Однак, вони повинні делегувати обов'язок сплати ЄСВ за найманих працівників уповноваженій особі.

Нагадаємо, що у червні в Україні планують прийняти рішення щодо підвищення деяких податків та акцизних зборів.

В Україні також планують підвищити податки для фізичних осіб-підприємців. Очікується, що ці зміни набудуть чинності у наступному році.