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Льготы в 25% на услуги ЖКХ — кто имеет право и какие документы нужны

13 сентября 2024 08:26
Ксения Симонова - Редактор
Льготы на коммунальные услуги — какие документы нужны для скидки в 25%
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые граждане могут воспользоваться льготой на жилищно-коммунальные услуги 25%. Эксперты рассказали, кто имеет право и какие документы нужны для этого.

Об этом говорится в материале юристов системы бесплатной юридической помощи (БПД).

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Льгота в размере 25% на коммунальные услуги предоставляется детям войны. Согласно правительственному постановлению №389 от 4 июня 2015 года граждане имеют право на льготы на оплату различных видов коммунальных услуг. К ним относятся:

Оплата жилья:

  • квартирная плата;
  • плата за содержание домов/придомовых территорий;
  • управление многоквартирным домом.

Коммунальные услуги:

  • снабжение холодной/горячей воды;
  • водоотвод;
  • теплоснабжение;
  • электрическая энергия;
  • природный газ (с транспортировкой, распределением);
  • централизованное отопление;
  • вывоз мусора.

Прочие услуги:

  • плата за твердое топливо/сжиженный газ.

Предоставляется право на льготы гражданам, чей совокупный доход семьи на одного человека за полгода не превышает определенную государством сумму.

В 2024 сумма выросла до 4,24 тыс. гривен. В случае если доход семьи превышает эту величину, льготы не предоставят, но можно оформить жилищную субсидию.

Право на получение статуса "дети войны" есть у тех, кто пострадал в результате ведения боевых действий. Такой статус можно получить и после 18 лет, если к моменту 24.02. 2022 года лицо было несовершеннолетним.

Как оформить льготы

Граждане для получения льготы в размере 25% на коммуналку должны подать в Пенсионный фонд заявления и документы:

  • заявление о внесении сведений в ЕГАРП;
  • заявление о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг;
  • копия паспорта (с предоставлением оригинала);
  • копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • декларацию о доходах семьи льготника;
  • справку о доходах.

Как можно подать заявление:

Онлайн:

  • в е-форме через веб-портал е-услуг ПФУ или через приложение "Дія" (требуется "Дія. Подпись");
  • отправить по почте.

Оффлайн:

  • лично в ближайшем отделении ПФУ;
  • в сельский, поселковый, городской совет;
  • в ЦПАУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре украинцев нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять право на жилищные субсидии. В то же время, большинство граждан в дальнейшем продолжат получать госпомощь на оплату коммунальных услуг без дополнительных обращений.

Также мы писали, что в Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.

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