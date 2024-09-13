Льготы на коммунальные услуги — какие документы нужны для скидки в 25%

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые граждане могут воспользоваться льготой на жилищно-коммунальные услуги 25%. Эксперты рассказали, кто имеет право и какие документы нужны для этого.

Об этом говорится в материале юристов системы бесплатной юридической помощи (БПД).

Читайте также:

Скидка в 25% на услуги ЖКХ

Льгота в размере 25% на коммунальные услуги предоставляется детям войны. Согласно правительственному постановлению №389 от 4 июня 2015 года граждане имеют право на льготы на оплату различных видов коммунальных услуг. К ним относятся:

Оплата жилья:

квартирная плата;

плата за содержание домов/придомовых территорий;

управление многоквартирным домом.

Коммунальные услуги:

снабжение холодной/горячей воды;

водоотвод;

теплоснабжение;

электрическая энергия;

природный газ (с транспортировкой, распределением);

централизованное отопление;

вывоз мусора.

Прочие услуги:

плата за твердое топливо/сжиженный газ.

Предоставляется право на льготы гражданам, чей совокупный доход семьи на одного человека за полгода не превышает определенную государством сумму.

В 2024 сумма выросла до 4,24 тыс. гривен. В случае если доход семьи превышает эту величину, льготы не предоставят, но можно оформить жилищную субсидию.

Право на получение статуса "дети войны" есть у тех, кто пострадал в результате ведения боевых действий. Такой статус можно получить и после 18 лет, если к моменту 24.02. 2022 года лицо было несовершеннолетним.

Как оформить льготы

Граждане для получения льготы в размере 25% на коммуналку должны подать в Пенсионный фонд заявления и документы:

заявление о внесении сведений в ЕГАРП;

заявление о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг;

копия паспорта (с предоставлением оригинала);

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

декларацию о доходах семьи льготника;

справку о доходах.

Как можно подать заявление:

Онлайн:

в е-форме через веб-портал е-услуг ПФУ или через приложение "Дія" (требуется "Дія. Подпись");

отправить по почте.

Оффлайн:

лично в ближайшем отделении ПФУ;

в сельский, поселковый, городской совет;

в ЦПАУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре украинцев нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять право на жилищные субсидии. В то же время, большинство граждан в дальнейшем продолжат получать госпомощь на оплату коммунальных услуг без дополнительных обращений.

Также мы писали, что в Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.