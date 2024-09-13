Льготы на коммунальные услуги — какие документы нужны для скидки в 25%

Льготы в 25% на услуги ЖКХ — кто имеет право и какие документы нужны
Некоторые граждане могут воспользоваться льготой на жилищно-коммунальные услуги 25%. Эксперты рассказали, кто имеет право и какие документы нужны для этого.
Об этом говорится в материале юристов системы бесплатной юридической помощи (БПД).
Скидка в 25% на услуги ЖКХ
Льгота в размере 25% на коммунальные услуги предоставляется детям войны. Согласно правительственному постановлению №389 от 4 июня 2015 года граждане имеют право на льготы на оплату различных видов коммунальных услуг. К ним относятся:
Оплата жилья:
- квартирная плата;
- плата за содержание домов/придомовых территорий;
- управление многоквартирным домом.
Коммунальные услуги:
- снабжение холодной/горячей воды;
- водоотвод;
- теплоснабжение;
- электрическая энергия;
- природный газ (с транспортировкой, распределением);
- централизованное отопление;
- вывоз мусора.
Прочие услуги:
- плата за твердое топливо/сжиженный газ.
Предоставляется право на льготы гражданам, чей совокупный доход семьи на одного человека за полгода не превышает определенную государством сумму.
В 2024 сумма выросла до 4,24 тыс. гривен. В случае если доход семьи превышает эту величину, льготы не предоставят, но можно оформить жилищную субсидию.
Право на получение статуса "дети войны" есть у тех, кто пострадал в результате ведения боевых действий. Такой статус можно получить и после 18 лет, если к моменту 24.02. 2022 года лицо было несовершеннолетним.
Как оформить льготы
Граждане для получения льготы в размере 25% на коммуналку должны подать в Пенсионный фонд заявления и документы:
- заявление о внесении сведений в ЕГАРП;
- заявление о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг;
- копия паспорта (с предоставлением оригинала);
- копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- декларацию о доходах семьи льготника;
- справку о доходах.
Как можно подать заявление:
Онлайн:
- в е-форме через веб-портал е-услуг ПФУ или через приложение "Дія" (требуется "Дія. Подпись");
- отправить по почте.
Оффлайн:
- лично в ближайшем отделении ПФУ;
- в сельский, поселковый, городской совет;
- в ЦПАУ.
Что еще стоит знать
Напомним, в сентябре украинцев нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять право на жилищные субсидии. В то же время, большинство граждан в дальнейшем продолжат получать госпомощь на оплату коммунальных услуг без дополнительных обращений.
Также мы писали, что в Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.
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