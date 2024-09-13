Пільги на комунальні послуги — які документи потрібні для знижки у 25%

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі громадяни можуть скористатись 25% пільгою на житлово-комунальні послуги. Експерти розповіли, хто має право та які документи для цього потрібні.

Про це йдеться у матеріалі юристів системи безоплатної правничої допомоги (БПД).

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Пільга у розмірі 25% на комунальні послуги надається дітям війни. Згідно з урядовою постановою №389 від 4 червня 2015 року, громадяни мають право на пільги на оплату різних видів комунальних послуг. До них належать:

Оплата житла:

квартирна плата;

плата за утримання будинків/прибудинкових територій;

управління багатоквартирним будинком.

Комунальні послуги:

постачання холодної/гарячої води;

водовідведення;

теплопостачання;

електрична енергія;

природний газ (з транспортуванням, розподілом);

централізоване опалення;

вивезення сміття.

Інші послуги:

плата за тверде паливо/скраплений газ.

Надається право на пільги громадянам, чий сукупний дохід родини на одну людину за пів року не перевищує визначену державою суму.

У 2024-му сума зросла до 4,24 тис. гривень. У разі якщо дохід родини перевищує цю величину, пільги не нададуть, проте можна оформити житлову субсидію.

Право на отримання статусу "дитина війни" є у тих, хто постраждав внаслідок ведення бойових дій. Такий статус можна отримати і після 18 років, якщо на момент 24.02. 2022 року особа була неповнолітньою.

Як оформити пільги

Громадяни для отримання пільги у розмірі 25% на комуналку повинні подати до Пенсійного фонду заяви та документи:

заява про внесення відомостей до ЄДАРП;

заява про надання пільг на оплату комунальних послуг;

копія паспорта (з наданням оригіналу);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

декларацію про доходи сім’ї пільговика;

довідки про доходи.

Як можна подати заяви:

Онлайн:

в е-формі через вебпортал е-послуг ПФУ або за через застосунок "Дія" (для потрібен "Дія. Підпис");

надіслати поштою.

Офлайн:

особисто у найближчому відділенні ПФУ;

до сільської, селищної, міської ради;

до ЦНАПу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні частині українців треба повторно звернутися до Пенсійного фонду, щоб не втратити право на житлові субсидії. Водночас, більшість громадян надалі продовжать отримувати держдопомогу на оплату комунальних послуг без додаткових звернень.

Також ми писали, що в Україні навіть з мораторієм на підвищення комунальних тарифів багатьом громадянам суми у платіжках б'ють по гаманцю. Проте, знаючи певні правила, розмір комуналки можна значно знизити.