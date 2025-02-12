Льготы в Украине будут предоставлять по-новому — какие изменения в 2025 году

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будут предоставлять в 2025 году по-новому. Теперь к гражданам, которые не имеют достаточно средств и претендуют на льготы, будут применять единый подход.

Об этом говорится разъяснении Министерства социальной политики.

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Как будут начислять льготы на коммунальные услуги в 2025 году

Как отмечают в Минсоцполитики, в этом году льготы на коммунальные услуги для всех граждан будут предоставлять с единым подходом. Теперь будут учитывать среднемесячный совокупный доход семьи. Соответствующая норма прописана в законе "О государственном бюджете на 2025 год".

В ведомстве заметили, что последние двадцать лет львиная доля граждан из льготных категорий получала льготы на оплату коммунуслуг по вышеуказанному принципу. Однако некоторые категории имели помощь и без учета дохода семьи.

В этом году из-за ограниченных войной возможностей госбюджета и с учетом того, что власть стремится оказать поддержку тем украинцам, которые имеют наибольшую потребность в этом, ввели требование, что в течение 2025 года льготы на коммуналку будут предоставляться для всех по единым правилам.

"Льготы на ЖКУ должны предоставляться для всех с единым подходом и критериям: с учетом дохода семьи и возможности платить за коммунальные услуги самостоятельно", — сообщили в ведомстве.

Таким образом, теперь для всех семей, которые обратятся за назначением льгот с 1 января 2025 года, право на льготы будут устанавливать с учетом совокупного дохода. Однако, если граждане получали льготы до 31 декабря 2024 года включительно, изменения о назначении помощи будут применять после завершения отопительного сезона 2024/2025 гг.

Также есть исключения — такая норма с единым подходом в учете дохода семьи не коснется участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

"Для них подходы к предоставлению льгот не меняются", — добавили в Минсоце.

Для кого из украинцев предусмотрены льготы

В Украине право на социальные выплаты от государства имеют следующие категории граждан:

малообеспеченные семьи;

граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

физические лица, которые предоставляют соцуслуги;

женщины, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня"

лица, пострадавшие от торговли людьми;

многодетные семьи;

участники боевых действий;

пенсионеры.

Ранее мы рассказывали, что за последний год подорожали жилищно-коммунальные услуги. Даже несмотря на установленный мораторий на некоторые из них, украинцы платят на 19% больше.

Также мы сообщали о прогнозе на текущий год по тарифам на коммунальные услуги. Известно, что будет с мораторием на повышение цен на газ, горячую воду и тепло.