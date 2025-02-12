Пільги в Україні надаватимуть по-новому — які зміни у 2025 році

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні допомогу на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) надаватимуть у 2025 році по-новому. Тепер до громадян, які не мають достатньо коштів і претендують на пільги, будуть застосовувати єдиний підхід.

Про це йдеться роз'ясненні Міністерства соціальної політики.

Читайте також:

Як нараховуватимуть пільги на комунальні послуги у 2025 році

Як зазначають у Мінсоцполітики, цього року пільги на комунальні послуги для всіх громадян будуть надавати за єдиним підходом. Тепер будуть враховувати середньомісячний сукупний дохід родини. Відповідна норма прописана в законі "Про державний бюджет на 2025 рік".

У відомстві зауважили, що останні двадцять років левова частка громадян з пільгових категорій отримувала пільги на оплату комунпослуг за вищевказаним принципом. Однак деякі категорії мали допомогу і без врахування доходу сім'ї.

Цього року через обмежені війною можливості держбюджету і з урахуванням того, що влада прагне надати підтримку тим українцям, які мають найбільшу потребу в цьому, запровадили вимогу, що упродовж 2025 року пільги на комуналку будуть надаватись для всіх за єдиними правилами.

"Пільги на ЖКП мають надаватись для всіх за єдиним підходом і критеріями: з урахуванням доходу родини та можливості сплачувати за комунальні послуги самостійно", — повідомили у відомстві.

Таким чином, тепер для всіх родин, які звернуться за призначенням пільг з 1 січня 2025 року, право на пільги будуть встановлювати з урахуванням сукупного доходу сім’ї. Проте, якщо громадяни отримували пільги до 31 грудня 2024 року включно, зміни про призначення допомоги будуть застосовувати після завершення опалювального сезону 2024/2025 рр.

Також є винятки — така норма з єдиним підходом щодо врахування доходу родини не торкнеться учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

"Для них підходи до надання пільг не змінюються", — додали у Мінсоці.

Для кого з українців передбачені пільги

В Україні право на соціальні виплати від держави мають такі категорії громадян:

малозабезпечені родини;

громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

фізичні особи, які надають соцпослуги;

жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

особи, які постраждали від торгівлі людьми;

багатодітні родини;

учасники бойових дій;

пенсіонери.

Раніше ми розповідали, що за останній рік подорожчали житлово-комунальні послуги. Навіть попри встановлений мораторій на деякі з них, українці платять на 19% більше.

Також ми повідомляли про прогноз на поточний рік щодо тарифів на комунальні послуги. Відомо, що буде з мораторієм на підвищення цін на газ, гарячу воду та тепло.