Льготный проезд в Польше — кто бесплатно ездит в поездах в 2025 году

Льготы на проезд в Польше — какие скидки есть у украинцев
Польские власти в 2025 году продолжают оказывать широкую поддержку украинским гражданам во время полномасштабной войны с РФ. Они, например, могут пользоваться скидками во время поездок железной дорогой.
Как пишет издание ua.pl, уязвимым категориям украинцев предоставляют скидки на проезд в общественном транспорте или позволяют ездить на нем бесплатно. Такими привилегиями могут пользоваться, в частности, дети, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие.
Кто может платить меньше за проезд в Польше в 2025 году
Такое право есть:
- у школьников — на основании ученического билета и документа, подтверждающего возраст, они ездят в поездах со скидкой в 37%;
- у студентов до 26 лет и аспирантов до 35 лет — им предоставляют скидку в 51%;
- у воспитателей детсадов и учителей — они могут покупать билеты со скидкой в 33% на поезда TLK, IC, EIC и EIP;
- у пенсионеров — дважды в год могут путешествовать со скидкой в 37%, если имеют пенсионное удостоверение;
- у владельцев Karta Polaka или Karta Dużej Rodziny есть скидка 37%;
- люди с инвалидностью до 24 лет и студенты с инвалидностью до 26 лет, а также их родители или опекуны — пользуются скидкой в 78%;
- у незрячих людей, пострадавших во время боевых действий, признанных полностью недееспособными и нуждающихся в уходе — скидка 78%. Если таким людям не нужен уход, тогда размер скидки составит 37%. Другие незрячие люди, которые не являются недееспособными, могут получить различные скидки в зависимости от уровня потери трудоспособности и типа поезда;
- у недееспособных лиц с инвалидностью I группы — скидка 37% или 49%.
В то же время бесплатный проезд на польской железной дороге предусмотрен для детей до 4 лет. Для этого их родители должны предъявить документ, в котором указан возраст.
Ранее стало известно, что в Польше реформируют рынок труда. В стране, в частности, ужесточат требования к трудоустройству иностранцев.
Также мы рассказывали, что украинские беженцы в ЕС могут потерять временную защиту. Это произойдет, если Украина и РФ договорятся о прекращении огня.
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