Льготный проезд в Польше — кто бесплатно ездит в поездах в 2025 году

Поезд Интерсити. Фото: УНИАН

Польские власти в 2025 году продолжают оказывать широкую поддержку украинским гражданам во время полномасштабной войны с РФ. Они, например, могут пользоваться скидками во время поездок железной дорогой.

Как пишет издание ua.pl, уязвимым категориям украинцев предоставляют скидки на проезд в общественном транспорте или позволяют ездить на нем бесплатно. Такими привилегиями могут пользоваться, в частности, дети, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие.

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Такое право есть:

у школьников — на основании ученического билета и документа, подтверждающего возраст, они ездят в поездах со скидкой в 37%;

у студентов до 26 лет и аспирантов до 35 лет — им предоставляют скидку в 51%;

у воспитателей детсадов и учителей — они могут покупать билеты со скидкой в 33% на поезда TLK, IC, EIC и EIP;

у пенсионеров — дважды в год могут путешествовать со скидкой в 37%, если имеют пенсионное удостоверение;

у владельцев Karta Polaka или Karta Dużej Rodziny есть скидка 37%;

люди с инвалидностью до 24 лет и студенты с инвалидностью до 26 лет, а также их родители или опекуны — пользуются скидкой в 78%;

у незрячих людей, пострадавших во время боевых действий, признанных полностью недееспособными и нуждающихся в уходе — скидка 78%. Если таким людям не нужен уход, тогда размер скидки составит 37%. Другие незрячие люди, которые не являются недееспособными, могут получить различные скидки в зависимости от уровня потери трудоспособности и типа поезда;

у недееспособных лиц с инвалидностью I группы — скидка 37% или 49%.

В то же время бесплатный проезд на польской железной дороге предусмотрен для детей до 4 лет. Для этого их родители должны предъявить документ, в котором указан возраст.

Ранее стало известно, что в Польше реформируют рынок труда. В стране, в частности, ужесточат требования к трудоустройству иностранцев.

Также мы рассказывали, что украинские беженцы в ЕС могут потерять временную защиту. Это произойдет, если Украина и РФ договорятся о прекращении огня.