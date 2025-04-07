Українські біженці в ЄС — що робити громадянам після війни

Жінка тримає у руках український паспорт. Фото: УНІАН

Якщо Україна та Росія за посередництвом президента США Дональда Трампа домовляться припинити активні бойові дії на фронті, мільйони українців, які виїхали до країн ЄС через війну та отримали там тимчасовий захист, можуть втратити свої права на проживання та отримання послуг. Усе тому, що у Європейському Союзі досі не визначилися, на яких підставах громадяни України залишатимуться за кордоном після війни.

Про це пише видання Euractiv.

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Як зазначається у матеріалі, з початком повномасштабної війни між Україною та РФ лідери країн, до яких їхали українці, домовилися, що тимчасовий захист для людей діятиме впродовж двох років. Але у 2024 році було вирішено, що правовий статус для біженців буде чинний до березня 2026 року. Та призупинення вогню на фронті може "за одну ніч змінити умови перебування українців в Євросоюзі", і тоді країни, що приймають біженців, самостійно вирішуватимуть:

чи скасовувати тимчасовий захист для українців;

чи продовжувати процес інтеграції біженців;

чи наполягати на поверненні громадян України на батьківщину.

Тим часом у Єврокомісії вже розглядають варіант з продовженням тимчасового захисту для українців. Так, за словами міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ратушана, Чехія, Німеччина та Єврокомісія працюють над спільною відповіддю, яку планують озвучити під час польського головування в Євросоюзі. Ймовірно, це відбудеться у червні.

"Але конкретні умови ще належить обговорити", — підкреслив він.

Однак низка країн вже зараз працює над тим, щоби надати біженцям "довгостроковий статус". Наприклад, у Польщі українцям планують запропонувати національний статус тимчасового проживання на три роки. Але отримати його зможуть громадяни, які впродовж року мали безперервний тимчасовий захист.

У Чехії новий спеціальний п'ятирічний дозвіл на проживання дадуть українцям, які прожили у цій країні понад два роки, знайшли роботу, а їхні діти відвідують місцеві школи.

У Німеччині вже теж напрацювали варіанти дій, але остаточне рішення сформує новий уряд. Інші країни розробляють власні плани. Так, Австрія, Італія, Естонія та Латвія приймають довгострокові рішення з різним рівнем захисту.

Раніше стало відомо, що німецький уряд планує переглянути соціальну підтримку громадян України. В країні хочуть посилити відповідальність одержувачів виплат та ефективніше розподіляти бюджетні кошти.

Також ми розповідали, чи справді у США збираються скасувати легальний статус перебування для українців. Нещодавно деякі громадяни отримали лист з проханням виїхати з країни.