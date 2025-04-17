Пільговий проїзд у Польщі — хто безплатно їздить в поїздах у 2025 році

Поїзд Інтерсіті. Фото: УНІАН

Польська влада у 2025 році продовжує надавати широку підтримку українським громадянам під час повномасштабної війни з РФ. Вони, наприклад, можуть користуватися знижками під час подорожей залізницею.

Як пише видання ua.pl, вразливим категоріям українців надають знижки на проїзд в громадському транспорті або дозволяють їздити на ньому безплатно. Такими привілеями можуть користуватися, зокрема, діти, пенсіонери, люди з інвалідністю та інші.

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Таке право є:

у школярів — на підставі учнівського квитка та документа, який підтверджує вік, вони їздять в поїздах зі знижкою у 37%;

у студентів до 26 років та аспірантів до 35 років — їм надають знижку в 51%;

у вихователів дитсадків та вчителів — вони можуть купувати квитки зі знижкою в 33% на поїзди TLK, IC, EIC і EIP;

у пенсіонерів — двічі на рік можуть подорожувати зі знижкою у 37%, якщо мають пенсійне посвідчення;

у власників Karta Polaka або Karta Dużej Rodziny є знижка 37%;

люди з інвалідністю до 24 років та студенти з інвалідністю до 26 років, а також їхні батьки або опікуни — мають знижку 78%;

у незрячих людей, які постраждали під час бойових дій, визнані повністю недієздатними та потребують догляду — знижка 78%. Якщо таким людям не потрібен догляд, тоді розмір знижки становитиме 37%. Інші незрячі особи, які не є недієздатними, можуть отримати різноманітні знижки залежно від рівня втрати працездатності та типу поїзда;

в недієздатних осіб з інвалідністю І групи — знижка 37% або 49%.

Водночас безплатний проїзд на польській залізниці передбачений для дітей до 4 років. Для цього батьки дітей мають пред'явити документ, у якому вказаний вік малечі.

Раніше стало відомо, що в Польщі реформують ринок праці. В країні, зокрема, посилять вимоги до працевлаштування іноземців.

Також ми розповідали, що українські біженці в ЄС можуть втратити тимчасовий захист. Це станеться, якщо Україна та РФ домовляться про припинення вогню.