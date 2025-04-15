Робота в Польщі для українців — що зміниться у 2025 році

Жінка тримає в руках паспорт. Фото: УНІАН

На ринку праці у Польщі запрацює цифрова система працевлаштування. Паралельно з цим у місцевих органах влади з'являться повноваження відмовляти іноземцям в отриманні деяких посад.

Про це пише видання Yavp.pl.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про зміни

Як зазначається, лідер країни Анджей Дуда вже підписав два важливі закони, які змінять умови працевлаштування громадян з інших країн. Нові правила торкнуться й українців. Так, один із законів передбачає:

обмеження зловживання на ринку праці;

пришвидшення процедури розгляду справ;

забезпечення повної цифровізації процесу від подання заяви до отримання дозволу на роботу.

Для українців це означає, що спростяться бюрократичні процедури, які раніше могли заважати в отриманні бажаної посади.

Також в Польщі скасують умову, в рамках якого роботодавці мали перевіряти, чи є серед безробітних кандидатів поляки на вакансію перед тим, як запропонувати роботу іноземцю. Тепер повітові старости формуватимуть списки професій, за якими іноземців не братимуть на роботу або братимуть в останню чергу. Ці обмеження запрацюють, якщо на ринку праці виникне критична ситуація.

Ще для місцевих роботодавців запровадять відповідальність, якщо вони нелегально братимуть на роботу іноземців. Так, розмір штрафів за одного незареєстрованого працівника коливатиметься від 3 тис. до 50 тис. злотих (31,3 тис. — 522,5 тис. гривень).

Підприємців перевірятимуть і робитимуть це без попередження. Завітати з перевіркою можуть одразу декілька контролерів з різних органів, причому працюватимуть вони разом.

До того ж в Польщі зміняться принципи надання допомоги безробітним. Наприклад:

особам, які мають понад п'ять років стажу, допомогу з безробіття надаватимуть у розмірі 100% базової зарплати (а не 80%, як раніше);

безробітні більше не будуть прив’язані до центру зайнятості за місцем реєстрації — тепер достатньо фактичного місця проживання;

пріоритет в отриманні допомоги отримають багатодітні родини, які оформили Картку великої родини, та одинокі батьки.

Нагадаємо, як стало відомо раніше, європейські країни можуть відібрати в українців тимчасовий захист, якщо війна між РФ та Україною припиниться. Єврокомісія вже вивчає різноманітні варіанти перебування біженців у разі припинення вогню на фронті.

Нагадаємо, що тисячі українців з початком повномасштабної війни у 2022 році виїхали до Великої Британії та отримали візи для проживання в цій країні. Та тепер в багатьох громадян виникли проблеми з продовженням візи, тож людям загрожує виселення з країни.