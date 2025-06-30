Льготы в 75% на коммуналку — кто имеет право на скидку в 2025 году

Коммунальные платежки в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине предусмотрена государственная поддержка граждан в виде предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 75%. На соответствующую скидку на оплату квартплаты и коммунальных услуг имеют право участники боевых действий (УБД).

Это предусмотрено законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Особенности назначения льготы в 75% для УБД

Согласно правилам, скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в 75% не предоставляют автоматически после получения статуса участника боевых действий. Для того, чтобы начать получать скидку, необходимо ее оформить через сервисы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Льготу будут предоставлять в денежной форме. ПФУ по умолчанию может открыть счет в Ощадбанке, после чего надо будет только подписать соответствующий договор счета. Однако, если гражданин желает, чтобы средства поступали на счет в другом финучреждении, то должен обратиться с заявлением в терорган фонда. На оформление уйдет определенное время.

После чего деньги начнут поступать в виде компенсации: сначала необходимо оплатить полную сумму за коммунальные услуги, а затем получить возмещенные средства на карту. Однако долги за коммунальные услуги могут привести к прекращению предоставления льгот.

Как оформить льготы на оплату услуг ЖКХ

Граждане из числа УБД должны подготовить такие документы:

паспорт гражданина;

удостоверение УБД (документ, где подтверждается право на льготу);

учетный номер налогоплательщика.

Также надо подать два заявления в ПФУ:

О внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

О предоставлении льгот на оплату услуг ЖКХ (вместе с оплатой за твердое топливо/сжиженный газ).

Это можно сделать дистанционно через вебпортал е-услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

пройти авторизацию с помощью электронной подписи;

выбрать раздел "Все услуги";

найти раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

заполнить соответствующие формы.

Есть возможность подать документы лично в отделение ПФУ или отправить по почте. Также оформить льготу могут члены его семьи по доверенности.

Напомним, что власти унифицируют правила мониторинга получателей льгот на оплату услуг ЖКХ. Это позволит усовершенствовать законодательство в вопросе предоставления господдержки.

Также мы писали, кому предоставляют 25% льготу на коммунальные услуги в 2025 году. Такая скидка предусмотрена для граждан со статусом "дети войны", у которых низкий доход.