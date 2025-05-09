Оплата коммуналки — кому из украинцев дают льготу в 25%

Деньги и коммунальные счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, одна из особых категорий людей имеет право на 25-процентную скидку.

Это предусмотрено законом № 2195-IV "О социальной защите детей войны".

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на 25% льготы на услуги ЖКХ

Согласно нормам закона, скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют гражданам со статусом "дети войны", однако есть некоторые ограничения.

"Ребенок войны — лицо, которое является гражданином Украины и которому на время окончания (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было менее 18 лет", — говорится в документе.

Соответствующие льготы распространяются на оплату всех услуг ЖКХ, кроме услуги по управлению многоквартирным домом.

Скидка начисляется только на одного человека — "ребенка войны", без учета остальных членов семьи, проживающих вместе с льготником.

Также такая льгота предоставляется только тем гражданам, у которых низкий доход, дающий право на налоговую социальную льготу. В 2025 году размер равен 4,24 тыс. грн. Исчисляется такая сумма как среднемесячный общий доход семьи за предыдущие полгода в расчете на одного человека.

В случае подтверждения в Пенсионном фонде уровня дохода, не превышающего установленного лимита, льготу установят на целый год.

Для исчисления совокупного дохода принимают во внимание;

пенсию;

зарплату;

денежное обеспечение;

стипендию;

доходы от бизнеса;

пособие по безработице и другие выплаты;

соцпомощь (при некоторых условиях).

Детали оформления 25% льготы

Гражданин должен лично обратиться за предоставлением льготы на оплату коммунальных услуг в ПФУ. Для того, чтобы получить скидку, нужно предоставить некоторые документы:

заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг;

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

копию трудовой книжки;

справку о доходах за последние полгода;

справку из Налоговой службы о доходах и налогах (если нет дохода);

декларацию о доходах семьи льготника, кроме семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, имеющих соцпомощь.

Ранее мы сообщали, что в Киевгазе рассказали об услуге за распределение (доставку) природного газа. Там уточнили, как осуществляют расчет и сколько необходимо платить за услугу в мае.

Также мы писали о том, что Нафтогаз призвал клиентов осуществить актуализацию данных при необходимости. Такая информация позволит избежать различных трудностей в будущем.