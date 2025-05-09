Оплата коммуналки — кому из украинцев дают льготу в 25%

Льготы на услуги ЖКХ — кто имеет право на 25% скидку
Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, одна из особых категорий людей имеет право на 25-процентную скидку.
Это предусмотрено законом № 2195-IV "О социальной защите детей войны".
Кто имеет право на 25% льготы на услуги ЖКХ
Согласно нормам закона, скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют гражданам со статусом "дети войны", однако есть некоторые ограничения.
"Ребенок войны — лицо, которое является гражданином Украины и которому на время окончания (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было менее 18 лет", — говорится в документе.
Соответствующие льготы распространяются на оплату всех услуг ЖКХ, кроме услуги по управлению многоквартирным домом.
Скидка начисляется только на одного человека — "ребенка войны", без учета остальных членов семьи, проживающих вместе с льготником.
Также такая льгота предоставляется только тем гражданам, у которых низкий доход, дающий право на налоговую социальную льготу. В 2025 году размер равен 4,24 тыс. грн. Исчисляется такая сумма как среднемесячный общий доход семьи за предыдущие полгода в расчете на одного человека.
В случае подтверждения в Пенсионном фонде уровня дохода, не превышающего установленного лимита, льготу установят на целый год.
Для исчисления совокупного дохода принимают во внимание;
- пенсию;
- зарплату;
- денежное обеспечение;
- стипендию;
- доходы от бизнеса;
- пособие по безработице и другие выплаты;
- соцпомощь (при некоторых условиях).
Детали оформления 25% льготы
Гражданин должен лично обратиться за предоставлением льготы на оплату коммунальных услуг в ПФУ. Для того, чтобы получить скидку, нужно предоставить некоторые документы:
- заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
- заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг;
- копию паспорта;
- копию идентификационного кода;
- копию трудовой книжки;
- справку о доходах за последние полгода;
- справку из Налоговой службы о доходах и налогах (если нет дохода);
- декларацию о доходах семьи льготника, кроме семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, имеющих соцпомощь.
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