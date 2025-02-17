Льготы на коммунальные услуги — почему не будет начислений помощи в феврале

Льготы на услуги ЖКХ — почему не будет начислений в феврале
Украинцы, которые имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, не получат начислений в феврале 2025 года. Это связано с введением новых единых правил для всех в применении граничного уровня доходов.
Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в соцсети Facebook.
Когда ждать начислений льгот на услуги ЖКХ
Граждане в соцсети массово спрашивают Пенсионный фонд, будут ли начисления льгот в феврале, поскольку до сих пор не получили соответствующей помощи.
На странице отметили, что в феврале соответствующих начислений не будет в связи с введением новых правил. Однако все средства выплатят сразу за два месяца, если семья будет подпадать под критерии относительно доходов.
"Льготы будут профинансированы в марте за 2 месяца, если льгота у вас получится по доходам семьи", — отмечается в сообщении.
Новые правила относительно льгот на коммуналку в 2025 году
Согласно новым правилам, прописанным в законе "О государственном бюджете на 2025 год", льготы на коммунуслуги для всех граждан будут предоставлять с единым подходом, учитывая среднемесячный общий доход семьи.
Ранее некоторые категории имели право на помощь и без учета доходов, однако из-за ограниченных возможностей государственного бюджета ввели требование, что в 2025 году льготы будут предоставлять по единым нормам.
Коммунальные льготы будут предоставлять только, если средний доход семьи не более 4,24 тыс. грн.
Для всех граждан, которые обратятся за назначением льгот в этом году, право на помощь будут устанавливать, учитывая доход. Однако к тем гражданам, которые получали льготы до 31 декабря прошлого года включительно, соответствующие изменения начнут применять после отопительного сезона 2024/2025 гг.
Важно также, что такую норму с единым подходом не будут применять к участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны.
Ранее мы рассказывали, что льготы на оплату услуг ЖКХ начнут предоставлять в 2025 году по-новому. Ожидается введение применения единого подхода в праве на помощь.
Также мы сообщали, что за последний год подорожали коммунальные услуги. Несмотря на мораторий на некоторые из них, граждане платят почти на 20% больше.
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