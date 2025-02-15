Пільги на комуналку у 2025 році — про що попередили у ПФУ

Жінка з дітьми на прогулянці на вулиці. Фото: УНІАН

В Україні у 2025 році діятиме граничний рівень доходів, за яким населення зможе розраховувати на отримання пільг на житлово-комунальні послуги.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Пільги на комуналку у 2025 році — на яких умовах надаватимуть

Відповідно до законодавства України, комунальні пільги надаються лише якщо середній сукупний дохід сім’ї не перевищує встановленої суми. У 2025 році це 4 240 грн.

Зазначається, що братимуться до уваги доходи, отримані пільговиком та членом його сім′ї у III та IV квартали 2024 року, на основі даних Державної податкової служби.

Податкові звіти за останній квартал 2024 року, згідно з встановленими правилами, пільговикам потрібно було надати до 10 лютого 2025-го. Щойно вони надійдуть до ПФУ, будуть встановлені списки пільговиків. Усе відбуватиметься автоматично, тобто пільговикам не потрібно кудись звертатись.

Нагадаємо, нещодавно у Пенсійному фонді пояснили, чи можуть переселенці подавати документи на виплату субсидії на оренду житла дистанційно. У ПФУ назвали важливу умову.

Також ми писали, як УБД скористатися своїм правом на отримання пільг на комунальні послуги. Варто зауважити, що знижка на оплату житлово-комунальних послуг не надається автоматично після отримання статусу учасника бойових дій.