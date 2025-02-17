Пільги на комунальні послуги — чому не буде нарахувань допомоги у лютому

Комунальні квитанції та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які мають право на пільги на житлово-комунальні послуги, не отримають нарахувань у лютому 2025 року. Це пов'язано із запровадженням нових єдиних правил для всіх у застосуванні граничного рівня доходів.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Коли чекати на нарахування пільг на послуги ЖКГ

Громадяни у соцмережі масово запитують Пенсійний фонд, чи будуть нарахування пільг у лютому, оскільки досі не отримали відповідної допомоги.

На сторінці зауважили, що у лютому відповідних нарахувань не буде у зв'язку із запровадженням нових правил. Однак всі кошти виплатять одразу за два місяці, якщо родина підпадатиме під критерії щодо доходів.

"Пільги будуть профінансовані у березні за 2 місяці, якщо пільга у вас вийде за доходами родини", — зазначається у повідомленні.

Скриншот. Джерело: ПФУ у FB

Нові правила щодо пільг на комуналку у 2025 році

Згідно з новими правилами, прописаними в законі "Про державний бюджет на 2025 рік", пільги на комунпослуги для всіх громадян надаватимуть за єдиним підходом, враховуючи середньомісячний загальний дохід родини.

Раніше деякі категорії мали право на допомогу і без врахування доходів, однак через обмежені можливості державного бюджету запровадили вимогу, що у 2025 році пільги надаватимуть за єдиними нормами.

Комунальні пільги надаватимуть лише, якщо середній дохід сім’ї не більше 4,24 тис. грн.

Для всіх громадян, які звернуться за призначенням пільг цього року, право на допомогу будуть встановлювати, з огляду на дохід. Однак до тих громадян, які отримували пільги до 31 грудня минулого року включно, відповідні зміни почнуть застосовувати після опалювального сезону 2024/2025 рр.

Важливо також, що таку норму з єдиним підходом не застосовуватимуть до учасників бойових дій та осіб з інвалідністю у результаті війни.

Раніше ми розповідали, що пільги на оплату послуг ЖКГ почнуть надавати у 2025 році по-новому. Очікується запровадження застосування єдиного підходу у праві на допомогу.

Також ми повідомляли, що за останній рік подорожчали комунальні послуги. Попри мораторій на деякі з них, громадяни платять на майже 20% більше.