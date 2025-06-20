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Главная Финансы Льготы на оплату услуг ЖКХ — кто имеет право на 100% скидку

Льготы на оплату услуг ЖКХ — кто имеет право на 100% скидку

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Дата публикации 20 июня 2025 08:50
Льготы для лиц с инвалидностью вследствие войны — правила предоставления 100% скидки
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Льготы в 100% для лиц с инвалидностью вследствие войны в 2025 году Правила предоставления льгот для лиц с инвалидностью и их семей

Украинское законодательство предоставляет определенные гарантии для граждан с инвалидностью вследствие войны. В частности, такая категория населения имеет право на льготы на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечается, граждане с инвалидностью вследствие войны и приравненные к ним лица имеют право на льготы по оплате услуг ЖКХ. Речь идет о:

  • 100-процентной скидке платы за пользование жильем (квартплата);
  • 100-процентной скидке платы за пользование коммунальными услугами (газ, электроэнергия, другие услуги) и сжиженным баллонным газом на бытовые нужды в пределах средних норм потребления;
  • 100-процентной скидке платы за коммунальные услуги (газ, электроэнергия, другие услуги) и сжиженный баллонный газ на бытовые нужды в рамках средних норм потребления;
  • 100-процентной скидке стоимости топлива, в частности жидкого, в рамках норм, предусмотренных для продажи гражданам, проживающим в домах без центрального отопления.

Правила предоставления льгот для лиц с инвалидностью и их семей

По данным ПФУ, площадь жилья, на которую предоставляют скидку, составляет 21 кв. метр площади на каждое из лиц, постоянно проживающих в жилье, и имеющих право на скидку, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

При этом льготы по оплате за жилье, жилищно-коммунальные услуги и топливо предоставляют лицам с инвалидностью вследствие войны и членам их семей, проживающим вместе с ними, независимо от вида жилья, а также формы собственности на него.

Площадь жилья, на которую начисляют 100-процентную скидку, определяют в максимально возможном размере в рамках общей площади жилья в соответствии с нормами пользования (потребления) независимо от наличия в составе домохозяйства граждан, которые не имеют права на скидку.

"Если в составе семьи есть лица, имеющие право на скидку платы в размере, меньшем чем 100 процентов, сначала исчисляется в максимально возможном размере 100-процентная соответствующая скидка платы", — пояснили в ПФУ.

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коммунальные услуги выплаты ЖКХ деньги инвалидность
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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