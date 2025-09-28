Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака РФ на Киев — количество пострадавших стремительно растет
Главная Финансы Льготы на коммуналку в арендованном жилье — получит ли УБД

Льготы на коммуналку в арендованном жилье — получит ли УБД

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 13:35
Льготы на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году — получит ли УБД, если живет в съемной квартире
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине военнослужащим, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), государство позволяет платить меньше за коммунальные услуги. Известно, можно ли получить скидку, если защитник арендует жилье.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Предоставляют ли льготу на коммуналку в арендованном жилье

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг участники боевых действий в 2025 году получают на основании Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального статуса".

Как отмечается на сайте Армия.Inform, оформить льготу можно и на арендованное жилье, если на дом или квартиру есть документ об официальной аренде, то есть договор. В таком случае, при оформлении льготы УБД указывает местонахождение и добавляет сканкопию договора аренды.

Как получить льготу

В 2025 году УБД, который оформляет льготу на оплату ЖКУ, подает одно заявление — упрощенное. Основной массив данных собирается автоматически через электронное информационное взаимодействие между государственными реестрами. Итак, ветерану нужно выполнить следующие шаги:

  • открыть веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и авторизоваться;
  • в личном кабинете кликнуть на раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • просмотреть информацию и нажать "Продолжить";
  • выбрать пункт "Заявление о постановке на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту";
  • заполнить онлайн-форму и внести данные для назначения льготы;
  • выбрать опцию "Добавить файл" и прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих возможность предоставления льготы.

Напоследок нужно дать согласие на обработку персональных данных и нажать кнопку "Сформировать заявление", сделать электронную подпись и отправить в ПФУ.

В 2025 году льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в денежной форме — УБД оплачивает полные суммы за жилищно-коммунальные услуги, начисленные в платежках. А на карточку начисляют денежную компенсацию.

Напомним, что УБД еще могут выплатить денежную помощь ко Дню Независимости Украины. Для этого им до 1 октября нужно успеть подать заявление. Узнавайте также, будет ли жилищная льгота для УБД, которые живут в общежитиях.

коммунальные услуги ветераны льготы УБД скидка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации