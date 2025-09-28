Льготы на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году — получит ли УБД, если живет в съемной квартире

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине военнослужащим, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), государство позволяет платить меньше за коммунальные услуги. Известно, можно ли получить скидку, если защитник арендует жилье.

Предоставляют ли льготу на коммуналку в арендованном жилье

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг участники боевых действий в 2025 году получают на основании Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального статуса".

Как отмечается на сайте Армия.Inform, оформить льготу можно и на арендованное жилье, если на дом или квартиру есть документ об официальной аренде, то есть договор. В таком случае, при оформлении льготы УБД указывает местонахождение и добавляет сканкопию договора аренды.

Как получить льготу

В 2025 году УБД, который оформляет льготу на оплату ЖКУ, подает одно заявление — упрощенное. Основной массив данных собирается автоматически через электронное информационное взаимодействие между государственными реестрами. Итак, ветерану нужно выполнить следующие шаги:

открыть веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и авторизоваться;

в личном кабинете кликнуть на раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

просмотреть информацию и нажать "Продолжить";

выбрать пункт "Заявление о постановке на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту";

заполнить онлайн-форму и внести данные для назначения льготы;

выбрать опцию "Добавить файл" и прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих возможность предоставления льготы.

Напоследок нужно дать согласие на обработку персональных данных и нажать кнопку "Сформировать заявление", сделать электронную подпись и отправить в ПФУ.

В 2025 году льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в денежной форме — УБД оплачивает полные суммы за жилищно-коммунальные услуги, начисленные в платежках. А на карточку начисляют денежную компенсацию.

Напомним, что УБД еще могут выплатить денежную помощь ко Дню Независимости Украины. Для этого им до 1 октября нужно успеть подать заявление.