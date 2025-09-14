Видео
Доплата к пенсиям — сколько начисляют УБД

Доплата к пенсиям — сколько начисляют УБД

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 13:35
Доплаты к пенсиям — кто из УБД имеет право
Калькулятор и деньги. Фото: УНИАН

Государство обеспечивает участников боевых действий несколько большей пенсией, чем рядовых людей. Сумма растет, в частности, благодаря надбавке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какую доплату могут рассчитывать участники боевых действий (УБД) и как ее выплачивают.

Читайте также:

Какая у УБД надбавка к пенсии

Согласно закону, пенсия у УБД больше на 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, отмечают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Также правительство определило, какую минимальную пенсию должны получать ветераны: если учесть все доплаты, то получается сумма в 4 395 гривен. Если выплата меньше, то разницу компенсирует государство.

Также закон предусматривает, что ветераны могут получать целевую помощь на жизнь в размере 40 гривен. Ее начисляют независимо от того, какую пенсию получает гражданин: по возрасту, инвалидности или другой.

Что еще стоит знать

Напомним, УБД и их семьи могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. С наступлением осенне-зимнего периода им, например, будут компенсировать расходы на отопление. Чтобы получить льготы, нужно обратиться в ПФУ.

Ранее мы рассказывали о бесплатной земле для УБД. Известно, сколько гектаров они могут получить в этом году. Узнавайте также, что нужно УБД для оформления разовой денежной помощи онлайн.

выплаты УБД Пенсионный Фонд пенсия доплаты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
