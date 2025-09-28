Пільги на житлово-комунальні послуги у 2025 році — чи отримає УБД, якщо живе в орендованій квартирі

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні військовослужбовцям, які мають статус учасника бойових дій (УБД), держава дозволяє платити менше за комунальні послуги. Відомо, чи можна отримати знижку, якщо захисник орендує житло.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чи надають пільгу на комуналку в орендованому житлі

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг учасники бойових дій у 2025 році отримують на підставі Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу".

Як зазначається на сайті Армія.Inform, оформити пільгу можна й на орендоване житло, якщо на будинок чи квартиру є документ про офіційну оренду, тобто договір. У такому разі, під час оформлення пільги УБД вказує місцеперебування та додає сканкопію договору оренди.

Як отримати пільгу

У 2025 році УБД, який оформлює пільгу на оплату ЖКП, подає одну заяву — спрощену. Основний масив даних збирається автоматично через електронну інформаційну взаємодію між державними реєстрами. Отже, ветерану потрібно виконати наступні кроки:

відкрити веб-портал Пенсійного фонду України (ПФУ) та авторизуватися;

в особистому кабінеті клікнути на розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

переглянути інформацію та натиснути "Продовжити";

обрати пункт "Заява про взяття на облік ветерана війни й надання йому пільг за експериментальним проєктом";

заповнити онлайн-форму й внести дані для призначення пільги;

обрати опцію "Додати файл" та прикріпити скановані копії документів, які підтверджують можливість надання пільги.

Наостанок потрібно надати згоду на обробку персональних даних та натиснути кнопку "Сформувати заяву", зробити електронний підпис та відправити у ПФУ.

У 2025 році пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається в грошовій формі — УБД оплачує повні суми за житлово-комунальні послуги, нараховані у платіжках. А на картку нараховують грошову компенсацію.

Нагадаємо, що УБД ще можуть виплатити грошову допомогу до Дня Незалежності України. Для цього їм до 1 жовтня потрібно встигнути подати заяву. Дізнавайтесь також, чи буде житлова пільга для УБД, які живуть у гуртожитках.