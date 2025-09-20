Видео
Главная Финансы Жилищные льготы УБД — получат ли живущие в общежитиях

Жилищные льготы УБД — получат ли живущие в общежитиях

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 17:44
Жилищные льготы для УБД в 2025 году — как оформить в общежитиях
Жилой дом. Фото: УНИАН

В Украине гражданам со статусом участника боевых действий (УБД), если они живут в общежитиях, могут предоставить льготы на жилищно-коммунальные услуги. Однако для этого нужно выполнить одно условие.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее

Как получить льготы на коммуналку УБД, который живет в общежитии

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) для этого организация, которая управляет общежитием, направит в территориальное управление ПФУ на получение информацию о перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется УБД как житель общежития.

Как и на какие услуги может получить жилищные льготы УБД, если живет в общежитии

Льготы назначаются людям, состоящим на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Такой гражданин должен обратиться в орган ПФУ и написать заявление о предоставлении льгот по установленной форме. В заявлении указываются:

  • данные о тех жилищно-коммунальных услугах, которыми льготник пользуется;
  • название и лицевой счет организации, предоставляющей услуги.

Когда Пенсионный фонд будет обрабатывать документы, то территориальные управления направят запросы управляющим домами, чтобы они подтвердили размеры взносов/платежей на оплату расходов на управление домом, цен и тарифов на услуги. Когда эта информация поступит, сведения проверят, после чего будет решаться, предоставлять УБД в общежитии льготы или нет.

Поэтому если организация, осуществляющая управление общежитием, предоставит на запрос территориального управления Пенсионного фонда Украины информацию о перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми УБД пользуется в общежитии, а также о ценах и тарифах на эти услуги, то им должны назначить льготы.

Ранее в ПФУ предупредили, что некоторым украинцам придется вернуть незаконно начисленные льготы. Узнавайте также, почему УБД могут отказать в бесплатном проезде.

коммунальные услуги деньги льготы УБД Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
