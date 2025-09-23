Видео
Главная Финансы Помощь в 1 тыс. грн — УБД призвали подать заявки до 1 октября

Помощь в 1 тыс. грн — УБД призвали подать заявки до 1 октября

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:15
Выплаты для участников боевых действий в 1 тыс. грн — заявки будут принимать до 1 октября
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, для кого доступна возможность получения невыплаченной денежной помощи ко Дню Независимости в размере 1 тыс. грн. Воспользоваться правом оформления выплаты могут участники боевых действий (УБД) до конца текущего месяца.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ на сайте и в соцсетях.

Читайте также:

Право на оформление выплаты до 1 октября

По данным Пенсионного фонда, в 2025 году правительство предусмотрело выплаты ко Дню Независимости Украины для ряда категорий населения. В частности, для граждан со статусом участника боевых действий.

Согласно постановлению правительства № 486, в этом году УБД предусмотрена разовая денежная помощь в размере 1 тыс. грн.

Они должны были подать заявления в территориальные органы ПФУ или через портал е-услуг Пенсионного фонда, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Однако, если такие граждане не смогли вовремя воспользоваться возможностью получить выплаты, нужно поспешить подать заявки до 1 октября 2025 года.

Как УБД правильно подать заявку на выплату помощи

Граждане могут воспользоваться такими способами подать заявление:

  • лично через сервисный центр Пенсионного фонда или Центр предоставления админуслуг по задекларированному или зарегистрированному адресу проживания (пребывания);
  • через почту — в адрес тероргана Пенсионного фонда;
  • онлайн — на официальном сайте ПФУ с наложением квалифицированной электронной подписи.

В частности, для того, чтобы подать заявку на выплаты в дистанционном режиме, необходимо выполнить следующие шаги:

  • пройти авторизацию на портале ПФУ с помощью электронной подписи (КЭП) и войти;
  • выбрать пункт "Коммуникации с ПФУ";
  • найти раздел "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины";
  • внести необходимые данные (паспортные, адресные данные), банковские реквизиты;
  • загрузить сканированные копии документов, где подтверждается право на выплату через пункт "Добавить файл";
  • дать согласие на передачу и обработку данных;
  • в конце выбрать "Сформировать заявление";
  • подтвердить "Подписать и отправить в ПФУ".

Проверить результат рассмотрения заявления можно в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Ранее мы писали о финансовых льготах для УБД. На господдержку могут рассчитывать также представители их семей.

Также мы рассказывали об основаниях для лишения статуса участника боевых действий. Военнослужащие могут потерять статус в трёх основных случаях, в частности, в случае подачи ложной информации.

выплаты ПФУ деньги УБД денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
