Выплаты для участников боевых действий в 1 тыс. грн — заявки будут принимать до 1 октября

Помощь в 1 тыс. грн — УБД призвали подать заявки до 1 октября
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, для кого доступна возможность получения невыплаченной денежной помощи ко Дню Независимости в размере 1 тыс. грн. Воспользоваться правом оформления выплаты могут участники боевых действий (УБД) до конца текущего месяца.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ на сайте и в соцсетях.
Право на оформление выплаты до 1 октября
По данным Пенсионного фонда, в 2025 году правительство предусмотрело выплаты ко Дню Независимости Украины для ряда категорий населения. В частности, для граждан со статусом участника боевых действий.
Согласно постановлению правительства № 486, в этом году УБД предусмотрена разовая денежная помощь в размере 1 тыс. грн.
Они должны были подать заявления в территориальные органы ПФУ или через портал е-услуг Пенсионного фонда, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Однако, если такие граждане не смогли вовремя воспользоваться возможностью получить выплаты, нужно поспешить подать заявки до 1 октября 2025 года.
Как УБД правильно подать заявку на выплату помощи
Граждане могут воспользоваться такими способами подать заявление:
- лично через сервисный центр Пенсионного фонда или Центр предоставления админуслуг по задекларированному или зарегистрированному адресу проживания (пребывания);
- через почту — в адрес тероргана Пенсионного фонда;
- онлайн — на официальном сайте ПФУ с наложением квалифицированной электронной подписи.
В частности, для того, чтобы подать заявку на выплаты в дистанционном режиме, необходимо выполнить следующие шаги:
- пройти авторизацию на портале ПФУ с помощью электронной подписи (КЭП) и войти;
- выбрать пункт "Коммуникации с ПФУ";
- найти раздел "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины";
- внести необходимые данные (паспортные, адресные данные), банковские реквизиты;
- загрузить сканированные копии документов, где подтверждается право на выплату через пункт "Добавить файл";
- дать согласие на передачу и обработку данных;
- в конце выбрать "Сформировать заявление";
- подтвердить "Подписать и отправить в ПФУ".
Проверить результат рассмотрения заявления можно в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".
