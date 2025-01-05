Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Льготы на коммуналку в 2025 году — Кабмин ввел важное изменение arrow

Льготы на коммуналку в 2025 году — Кабмин ввел важное изменение

5 января 2025 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Правительство согласовало новое условие для назначения льгот на оплату коммуналки — детали
Деньги и квитанции на коммунальные услуги. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В 2025 году некоторым украинцам по новым правилам будут предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Изменения вступили в силу с 1 января.

Соответствующее постановление №1553 с изменениями появилось на сайте Кабмина.

Читайте также:

Что изменится для украинцев 

Так, чтобы получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, граждане должны не нарушать дополнительное условие: среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не должен превышать величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. Речь о 4 240 гривнах.

Нововведение важно для граждан, которые:

  • хотят впервые получить льготы на оплату ЖКУ;
  • получили льготу до 31 декабря 2024 года (дополнительное условие, принятое Кабмином, будет касаться этих украинцев уже после завершения отопительного сезона 2023/2024).

Правительство также определило, какие категории украинцев могут не следить за тем, чтобы среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышал сумму в 4 240 грн. Это:

  • реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий или являются пенсионерами, в соответствии с Законом "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов;
  • украинцы, пострадавшие из-за Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории);
  • члены семей погибших ликвидаторов и других лиц, определенных Законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы";
  • граждане, которые уволились с военной службы, и украинцы, получившие инвалидность во время службы в армии, а также члены семей погибших военнослужащих;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Государственной службы специальной связи и их вдовы или вдовцы.

На какие коммунальные услуги можно получить льготы в 2025 году

Со скидкой можно оплачивать такие коммунальные услуги, как:

  • холодное водоснабжение и горячее водоснабжение;
  • водоотведение;
  • тепло- и электроснабжение;
  • природный газ и его распределение;
  • централизованное отопление;
  • вывоз бытовых отходов.

Напомним, что оформить субсидию украинцы могут, даже если задолжали за ранее потребленные коммунальные услуги. Но для этого нужно выполнить некоторые условия.

В то же время некоторым гражданам предоставят несколько меньшие субсидии на отопительный период 2024/2025. Речь об украинцах, которые поздно обратились за оформлением льготы.

 

коммунальные услуги ЖКХ деньги льготы расходы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:04 США и Британия атаковали йеменских хуситов, — СМИ

09:57 В ВМС ВСУ сообщили, сколько вражеских кораблей в Черном море

09:46 Сколько дронов сбила ПВО ночью — отчет Воздушных сил

09:26 Очереди на границе и заторы — какая ситуация на трасе Одесса-Рени

09:26 Ученые открыли новую группу крови у людей — чем отличается

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

09:11 Украинцы массово инвестируют в облигации — сколько вложили в 2024

09:09 В РФ пожаловались на очередную атаку дронов

08:52 В Киеве бармен купила медсправку, ее разоблачили — решение суда

08:45 Льготы на коммуналку в 2025 году — Кабмин ввел важное изменение

08:27 На въезде в Покровск восстановили разрушенную россиянами стелу

10:04 США и Британия атаковали йеменских хуситов, — СМИ

09:57 В ВМС ВСУ сообщили, сколько вражеских кораблей в Черном море

09:46 Сколько дронов сбила ПВО ночью — отчет Воздушных сил

09:26 Очереди на границе и заторы — какая ситуация на трасе Одесса-Рени

09:26 Ученые открыли новую группу крови у людей — чем отличается

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

09:11 Украинцы массово инвестируют в облигации — сколько вложили в 2024

09:09 В РФ пожаловались на очередную атаку дронов

08:52 В Киеве бармен купила медсправку, ее разоблачили — решение суда

08:45 Льготы на коммуналку в 2025 году — Кабмин ввел важное изменение

08:27 На въезде в Покровск восстановили разрушенную россиянами стелу

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья