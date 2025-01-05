Правительство согласовало новое условие для назначения льгот на оплату коммуналки — детали

Деньги и квитанции на коммунальные услуги. Фото: УНИАН

В 2025 году некоторым украинцам по новым правилам будут предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Изменения вступили в силу с 1 января.

Соответствующее постановление №1553 с изменениями появилось на сайте Кабмина.

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Так, чтобы получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, граждане должны не нарушать дополнительное условие: среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не должен превышать величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. Речь о 4 240 гривнах.

Нововведение важно для граждан, которые:

хотят впервые получить льготы на оплату ЖКУ;

получили льготу до 31 декабря 2024 года (дополнительное условие, принятое Кабмином, будет касаться этих украинцев уже после завершения отопительного сезона 2023/2024).

Правительство также определило, какие категории украинцев могут не следить за тем, чтобы среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышал сумму в 4 240 грн. Это:

реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий или являются пенсионерами, в соответствии с Законом "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов;

украинцы, пострадавшие из-за Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории);

члены семей погибших ликвидаторов и других лиц, определенных Законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы";

граждане, которые уволились с военной службы, и украинцы, получившие инвалидность во время службы в армии, а также члены семей погибших военнослужащих;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Государственной службы специальной связи и их вдовы или вдовцы.

На какие коммунальные услуги можно получить льготы в 2025 году

Со скидкой можно оплачивать такие коммунальные услуги, как:

холодное водоснабжение и горячее водоснабжение;

водоотведение;

тепло- и электроснабжение;

природный газ и его распределение;

централизованное отопление;

вывоз бытовых отходов.

Напомним, что оформить субсидию украинцы могут, даже если задолжали за ранее потребленные коммунальные услуги. Но для этого нужно выполнить некоторые условия.

В то же время некоторым гражданам предоставят несколько меньшие субсидии на отопительный период 2024/2025. Речь об украинцах, которые поздно обратились за оформлением льготы.