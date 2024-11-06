Субсидії на послуги ЖКГ — хто з боржників отримає допомогу

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство дозволяє за певних умов отримувати житлову субсидію, навіть якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги. Це передбачено за певних умов.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Хто з боржників може отримати субсидії

Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, право на субсидію мають тільки ті домогосподарства, у яких протермінований борг з оплати комунальних послуг або витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, не перевищує три місяці. Водночас загальна сума боргу на момент звернення за субсидією не повинна перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 680 гривень.

Якщо термін та сума більші, то щоб отримати допомогу, необхідно укласти договір про реструктуризацію заборгованості.

Реструктуризація боргу є однією з форм реорганізації умов заборгованості, під час якої боржник та компанія домовилися про відтермінування здійснення розрахунку за послугу та затвердили графік відповідних платежів.

Субсидію призначають протягом двох місяців з початку опалювального/неопалювального сезону, якщо сплата боргу документально підтверджена або укладена угода про реструктуризацію, чи клієнт оскаржує заборгованість у судовому порядку (наявна постанова про відкриття відповідного провадження у справі).

У разі, якщо відсутність боргу підтверджена після завершення двомісячного терміну з початку опалювального/неопалювального сезону, субсидію призначають з місяця, наступного за тим, до якого у відділення ПФУ надійшло документальне підтвердження таких дій.

З усіма питаннями щодо причин виникнення чи порядку погашення боргу з оплати комунальних послуг потрібно йти до підприємств-постачальників послуг, які мають облік заборгованості.

Хто має право на субсидію у листопаді

У листопаді громадяни можуть звертатися за призначенням субсидії до ПФУ на опалювальний сезон у таких випадках:

у разі надання документів на субсидії вперше;

у разі відмови у призначенні допомоги на неопалюваний період, бо є борг, відсутні доходи;

у разі відмови від субсидії та перехід на пільги з оплати комунальних послуг влітку, а нині є бажання отримати субсидію;

у разі, якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб чи в соціальному стані.

Якщо громадянин звернеться за призначенням субсидії у період до 30 листопада цього року, то допомогу призначать з жовтня 2024 року.

У разі розрахунку субсидії з початку опалювального сезону будуть враховані доходи домогосподарства за перший та другий квартали поточного року. Якщо звертається пенсіонер, то доходи у вигляді пенсії будуть враховані у розмірі нарахованої пенсії за серпень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на опалювальний сезон українцям надійде субсидія на оплату житлово-комунальних послуг більшого розміру. Відомо, які будуть суми, адже розмір допомоги можна порахувати самостійно.

Раніше повідомлялося, що у Кабінеті міністрів розповіли про чинні програми підтримки у рамках підготовки до зими. Доступні субсидії та пільги, допомога на купівлю палива до 21 тис. гривень.