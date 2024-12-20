Пільги на комуналку — хто отримає знижку у 50%

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у грудні 2024 року можуть подати заявки на оформлення пільг. Зокрема, держава гарантує надання 50% знижки на оплату комунальних послуг.

Про це йдеться на порталі державних послуг "Дія".

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Як зазначається, на 50% знижку на оплату комунальних послуг мають право члени родин військових, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час проходження служби. А саме:

батьки;

один із подружжя;

неповнолітні діти;

повнолітні діти з інвалідністю з дитинства;

інші утриманці, що мають право на пенсію через загибель.

Таким особам надають пільги на оплату:

за користування житлом (квартирної плати);

комунальних послуг (водопостачання, газ, електрика, тепло) в житлових будинках усіх форм власності в рамках встановлених норм законодавства.

Знижки можна отримати, якщо розмір середньомісячного загального доходу родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соцпільгу.

Відповідне питання регулює ч. 5 ст. 12 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Як оформити пільги на комуналку

Громадяни мають подати документи до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення. Потрібно підготувати:

повідомлення/сповіщення про загибель/смерть бійця;

свідоцтво про смерть;

документи, де підтверджуються родинні зв'язки (це може бути свідоцтво про шлюб);

свідоцтво про народження дітей;

висновок судово-медичної експертизи;

постанова військово-лікарської комісії про причини загибелі військового;

документ про участь в АТО/ООС, відсічі агресії РФ.

Нагадаємо, деякі громадяни можуть взагалі не платити за комунальні послуги. Пільгами можуть скористатися пенсіонери, які проживають у сільській місцевості.

Також ми писали, що українці можуть оформити субсидію за спрощеною процедурою. Пенсійний фонд оперує інформацією з офіційних реєстрів.