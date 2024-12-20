Пільги на комуналку — хто отримає знижку у 50%

Знижка у 50% на комунальні послуги — хто має право
Українці у грудні 2024 року можуть подати заявки на оформлення пільг. Зокрема, держава гарантує надання 50% знижки на оплату комунальних послуг.
Про це йдеться на порталі державних послуг "Дія".
Хто має право на 50% знижку на оплату послуг ЖКГ
Як зазначається, на 50% знижку на оплату комунальних послуг мають право члени родин військових, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час проходження служби. А саме:
- батьки;
- один із подружжя;
- неповнолітні діти;
- повнолітні діти з інвалідністю з дитинства;
- інші утриманці, що мають право на пенсію через загибель.
Таким особам надають пільги на оплату:
- за користування житлом (квартирної плати);
- комунальних послуг (водопостачання, газ, електрика, тепло) в житлових будинках усіх форм власності в рамках встановлених норм законодавства.
Знижки можна отримати, якщо розмір середньомісячного загального доходу родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соцпільгу.
Відповідне питання регулює ч. 5 ст. 12 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Як оформити пільги на комуналку
Громадяни мають подати документи до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення. Потрібно підготувати:
- повідомлення/сповіщення про загибель/смерть бійця;
- свідоцтво про смерть;
- документи, де підтверджуються родинні зв'язки (це може бути свідоцтво про шлюб);
- свідоцтво про народження дітей;
- висновок судово-медичної експертизи;
- постанова військово-лікарської комісії про причини загибелі військового;
- документ про участь в АТО/ООС, відсічі агресії РФ.
Нагадаємо, деякі громадяни можуть взагалі не платити за комунальні послуги. Пільгами можуть скористатися пенсіонери, які проживають у сільській місцевості.
Також ми писали, що українці можуть оформити субсидію за спрощеною процедурою. Пенсійний фонд оперує інформацією з офіційних реєстрів.
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