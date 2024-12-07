Субсидії зменшено — чому деякі українці отримають неповну виплату

Людина тримає сто гривень в руці. Фото: УНІАН

Громадяни України, які не можуть самостійно сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги в повному обсязі, мають право оформити субсидію. Розмір виплат залежить від доходів домогосподарства, витрат на ЖКП та дати подання заяви на призначення допомоги.

Про те, чому деякі українці отримують неповну субсидію, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Чому деякі українці не зможуть отримати повну субсидію

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожної родини. Основними факторами є рівень доходів домогосподарства та витрати на оплату комунальних послуг. При цьому плата за опалення залишається найбільш значущою частиною цих витрат. Також потрібно враховувати ще один важливий нюанс.

З 1 жовтня стартував процес оформлення субсидій на опалювальний сезон. Тим, хто встиг подати заяву про її призначення до 1 грудня, допомога буде надана на весь період. Однак споживачі, які лише планують звернутися за підтримкою, отримати повну субсидію не зможуть.

У разі подання заявки в грудні або пізніше субсидія нараховуватиметься лише з місяця звернення. Це призведе до втрати частини коштів, оскільки компенсація за попередні місяці опалювального сезону не буде врахована.

Як подати заяву на призначення субсидії

Заявку на оформлення субсидії можна подати одним із доступних способів:

Онлайн: через вебпортал ПФУ. Поштою: надіславши заяву до відділення Пенсійного фонду. Особисто: у відділенні Пенсійного фонду України за місцем проживання.

Перед поданням заяви на призначення субсидії українцям варто впевнитись у відсутності боргів за комунальні послуги. Якщо такі є — їх варто погасити або укласти договір про їх реструктуризацію. Не зробивши цього, споживач ризикує отримати відмову в призначенні допомоги.

Раніше ми писали, що сім'ї, які не можуть самостійно покривати комунальні витрати, можуть отримати субсидію. Однак за певних обставин отримані гроші доведеться повернути.

Також ми розповідали, що в разі смерті отримувача пільг або субсидії, невиплачені гроші можуть передати іншому члену родини. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду в установлені терміни.