Льготы на услуги ЖКХ — кто из украинцев может получить скидку в 75%

Льготы на коммуналку — ПФУ уточнил, кто получит скидку в 75%
Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) уточнили, кто имеет право на льготу на жилищно-коммунальные услуги, предназначенную для участников боевых действий. Речь идет о скидке в 75%.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.
Право на скидку в 75% на коммуналку
Как известно, назначенные льготы УБД распространяются на определенный круг лиц. Однако, кто именно в него входит, не каждый может знать точно. Так, один из граждан обратился в ПФУ за разъяснением, на кого из близких распространяется скидка на коммуналку.
"Распространяется ли льгота на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые участнику боевых действий, на его жену и ее детей от предыдущего брака, если они проживают совместно с льготником", — говорится в обращении.
В фонде отметили, что этот вопрос регулирует закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22.10.1993 № 3551-XII. Он предусматривает предоставление участникам боевых действий ряд льгот. Среди них — скидка в 75% на:
- плату за пользование жильем;
- коммунальные услуги;
- покупку твердого/жидкого топлива для печей и сжиженного газа.
Согласно Бюджетному кодексу (ч. 5 ст. 51), соответствующие льготы распространяются на ближайших членов семьи льготника. А именно:
- мужа или жену;
- детей до достижения 18-летнего возраста.
Таким образом, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют членам семьи, в частности несовершеннолетним детям, проживающим вместе с участником боевых действий.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине большинство потребителей коммунальных услуг может не обращаться за перерасчетом жилищной субсидии из-за повышения тарифов. Однако некоторым гражданам помощь не пересчитают автоматически, поэтому необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Также мы писали, что Национальный банк обновил прогноз по срокам повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. Речь идет о трех базовых услугах, на которые во время войны установили мораторий.
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