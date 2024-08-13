Льготы на услуги ЖКХ — кто из украинцев может получить скидку в 75%

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) уточнили, кто имеет право на льготу на жилищно-коммунальные услуги, предназначенную для участников боевых действий. Речь идет о скидке в 75%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Право на скидку в 75% на коммуналку

Как известно, назначенные льготы УБД распространяются на определенный круг лиц. Однако, кто именно в него входит, не каждый может знать точно. Так, один из граждан обратился в ПФУ за разъяснением, на кого из близких распространяется скидка на коммуналку.

"Распространяется ли льгота на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые участнику боевых действий, на его жену и ее детей от предыдущего брака, если они проживают совместно с льготником", — говорится в обращении.

В фонде отметили, что этот вопрос регулирует закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22.10.1993 № 3551-XII. Он предусматривает предоставление участникам боевых действий ряд льгот. Среди них — скидка в 75% на:

плату за пользование жильем;

коммунальные услуги;

покупку твердого/жидкого топлива для печей и сжиженного газа.

Согласно Бюджетному кодексу (ч. 5 ст. 51), соответствующие льготы распространяются на ближайших членов семьи льготника. А именно:

мужа или жену;

детей до достижения 18-летнего возраста.

Таким образом, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют членам семьи, в частности несовершеннолетним детям, проживающим вместе с участником боевых действий.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине большинство потребителей коммунальных услуг может не обращаться за перерасчетом жилищной субсидии из-за повышения тарифов. Однако некоторым гражданам помощь не пересчитают автоматически, поэтому необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Также мы писали, что Национальный банк обновил прогноз по срокам повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. Речь идет о трех базовых услугах, на которые во время войны установили мораторий.