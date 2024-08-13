Пільги на послуги ЖКГ — хто з українців може отримати знижку у 75%

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) уточнили, хто має право на пільгу на житлово-комунальні послуги, що призначена для учасників бойових дій. Йдеться про знижку у 75%.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Право на знижку у 75% на комуналку

Як відомо, призначені пільги УБД поширюються на визначене коло осіб. Проте, хто саме до нього входить, не кожен може знати достеменно. Так, один з громадян звернувся до ПФУ за роз'ясненням, на кого з близьких поширюється відповідна знижка на комуналку.

"Чи поширюється пільга на житлово-комунальні послуги, що надається учаснику бойових дій, на його дружину та її дітей від попереднього шлюбу, якщо вони проживають спільно з пільговиком", — йдеться у зверненні.

У фонді зазначили, що таке питання регулює закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII. Він передбачає надання для учасників бойових дій низку пільг. З-поміж них — знижка у 75% на:

плату за користування житлом;

комунальні послуги;

купівлю твердого/рідкого палива для печей та зрідженого газу.

За Бюджетним кодексом (ч. 5 ст. 51), відповідні пільги поширюються на найближчих членів родини пільговика. А саме:

чоловіка або дружину;

дітей до досягнення 18-річного віку.

Таким чином, пільги на оплату житлово-комунальних послуг надають членам родини, зокрема, неповнолітнім дітям, які проживають разом з учасником бойових дій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більшість споживачів комунальних послуг може не звертатися за перерахунком житлової субсидії через підвищення тарифів. Однак деяким громадянам допомогу не перерахують автоматично, тому необхідно повторно звернутись до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Також ми писали, що Національний банк оновив прогноз щодо термінів підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Йдеться про три базові послуги, на які під час війни встановили мораторій.