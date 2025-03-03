Льготы в Украине — кому из граждан начислят двойную сумму в марте 2025 года

Коммунальные квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В марте 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит гражданам льготы за жилищно-коммунальные услуги сразу за два месяца. В частности, такую помощь выплатят учителям-пенсионерам, если уровень доходов даст право на соответствующую скидку.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в соцсети Facebook.

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Так, льготы за жилищно-коммунальные услуги будут начислены за два месяца из-за введения новых единых правил в 2025 году. Речь идет об учете граничного уровня доходов граждан в праве назначения скидки.

В Пенсионном фонде объяснили, что в феврале соответствующих начислений не осуществляли. Все семьи, которые будут подпадать под критерии по доходам, теперь получат льготы в двойном размере.

"Льготы будут профинансированы в марте за 2 месяца, если льгота у вас получится по доходам семьи", — отметили в ПФУ.

Что изменилось в правилах предоставления льгот в 2025 году

По новым нормам, предусмотренным законом "О государственном бюджете на 2025 год", льготы на коммунальные услуги для всех граждан будут предоставлять по единому подходу, с учетом уровня среднемесячного общего дохода семьи.

В ПФУ отметили, что ранее некоторым категориям предоставлялось право на помощь и без учета граничного дохода, но из-за ограниченных финансовых ресурсов госбюджета ввели новое требование, предусматривающее предоставление льгот по единым нормам.

Скидки будут предоставлять теперь исключительно, если средний доход семьи не превышает 4,24 тыс. грн.

Однако в фонде указали на важный нюанс: для всех украинцев, которые обратятся за назначением льгот в 2025 году, право на помощь установят, учитывая доход, а тех граждан, которые получали льготы по состоянию на конец 2024 года включительно, соответствующие изменения коснутся после отопительного сезона.

Не будут применять норму с единым подходом к участникам боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью, возникшей в результате войны.

Ранее мы рассказывали, что правительство приняло решение о доначислении гражданам средств, которые не успели оформить субсидии. Некоторые из них будут самостоятельно предоставлять ПФУ информацию, необходимую для назначения помощи.

Также мы писали, что многодетные семьи имеют право на много льгот, в частности, на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить помощь, необходимо иметь официальный статус.