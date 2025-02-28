Житлові субсидії у 2025 році — що зміниться для українців

Чоловік перераховує гроші у гаманці. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів вирішив донарахувати житлові субсидії громадянам, які не встигли вчасно оформити допомогу. Це стосується, наприклад українців, які живуть в ОСББ, а надавачі послуг не проінформувати про це Пенсійний фонд.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем′єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Глава уряду пояснив, що українці, у яких виникла така ситуація, самостійно надаватимуть ПФУ інформацію, яка необхідна для призначення субсидії.

"Ухвалюємо рішення, за яким донарахуємо субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали", — розповів Шмигаль.

Субсидії та індексація пенсій — що потрібно знати

Масштабна індексація пенсій у березні вплине на субсидії на неопалювальний період. Так, для визначення розміру субсидії на літній сезон беруться до уваги доходи членів домогосподарства у III та IV кварталах попереднього року, а також пенсійні виплати за березень 2025 року.

Оскільки в рамках індексації пенсії зростуть — це вплине на суму субсидій, яку виплачуватимуть громадянам. Змін, насамперед, потрібно чекати українцям, у яких пенсійні виплати зростуть суттєво.

Раніше стало відомо, чи повинні українці, які здають в оренду житло для ВПО, сплачувати податки. Відповідь надали у МІністерстві соціальної політики.

Також ми розповідали, що завдяки субсидіям українцям легше сплачувати за спожиті комунальні послуги. Але іноді цю державну допомогу можуть скасувати.