Пільги в Україні — кому з громадян нарахують подвійну суму у березні 2025 року

Комунальні квитанції та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У березні 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує громадянам пільги за житлово-комунальні послуги одразу за два місяці. Зокрема, таку допомогу виплатять вчителям-пенсіонерам, якщо рівень доходів дасть право на відповідну знижку.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) у соцмережі Facebook.

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Особливості нарахування пільг на послуги ЖКГ у березні

Так, пільги за житлово-комунальні послуги будуть нараховані за два місяці через запровадження нових єдиних правил у 2025 році. Йдеться про врахування граничного рівня доходів громадян у праві призначення знижки.

У Пенсійному фонді пояснили, що у лютому відповідних нарахувань не здійснювали. Всі родини, які підпадатимуть під критерії щодо доходів, тепер отримають пільги у подвійному розмірі.

"Пільги будуть профінансовані у березні за 2 місяці, якщо пільга у вас вийде за доходами родини", — наголосили у ПФУ.

Що змінилось у правилах надання пільг у 2025 році

За новими нормами, передбаченими законом "Про державний бюджет на 2025 рік", пільги на комунальні послуги для всіх громадян будуть надавати за єдиним підходом, зважаючи на рівень середньомісячного загального доходу родини.

У ПФУ зазначили, що раніше деяким категоріям надавалось право на допомогу і без врахування граничного доходу, однак через обмежені фінансові ресурси держбюджету запровадили нову вимогу, що передбачає надання пільг за єдиними нормами.

Знижки будуть надавати тепер виключно, якщо середній дохід родини не перевищує 4,24 тис. грн.

Однак у фонді вказали на важливий нюанс: для всіх українців, які звернуться за призначенням пільг у 2025 році, право на допомогу встановлять, з огляду на дохід, а тих громадян, які отримували пільги станом на кінець 2024 року, відповідні зміни торкнуться після опалювального сезону.

Не будуть застосовувати норму з єдиним підходом до учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю, що виникла у результаті війни.

Раніше ми розповідали, що уряд ухвалив рішення про донарахування громадянам коштів, які не встигли оформити субсидії. Деякі з них будуть самостійно надавати ПФУ інформацію, що необхідна для призначення допомоги.

Також ми писали, що багатодітні родини мають право на багато пільг, зокрема, на оплату комунальних послуг. Щоб оформити допомогу, необхідно мати офіційний статус.