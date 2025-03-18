Льготы в Украине — кто из украинцев получит задержанные средства в апреле

Коммунальные квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обещает начислить некоторым гражданам льготы за жилищно-коммунальные услуги "задним числом". Задержка в выплатах произошла из-за введения нового подхода в предоставлении льгот.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в соцсети Facebook.

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Некоторые граждане на странице ПФУ сообщают, что не получили обещанные выплаты за два месяца в марте 2025 года. В частности, с невыплатой столкнулись многодетные семьи.

"Почему до сих пор нет льготы на многодетную семью, пришла за один месяц за январь еще 4 марта, а за февраль нет? ...В нашем Пенсионном фонде ничего не говорят, потому что и сами не знают почему так!", — говорится в одном из обращений.

На это представители Пенсионного фонда ответили, что выплату задержанной суммы за февраль следует ожидать в апреле.

"По информации Фонда, льгота будет выплачена в ближайший выплатный период", — отмечается в сообщении.

Речь идет о ближайшем выплатном периоде, который состоится уже в следующем месяце, ориентировочно до 7 числа. Второго транша в марте на льготы и субсидии не будет.

Скриншот. Источник: ПФУ в FB

Новый подход в предоставлении льгот в 2025 году

По новым правилам, предусмотренным Государственным бюджетом, в этом году льготы на коммунальные услуги будут предоставлять по единому подходу, учитывая среднемесячный общий доход домохозяйства. Льготы предусмотрены только, если средний доход не превышает 4,24 тыс. грн. До этого некоторые граждане имели право на помощь и без учета уровня доходов.

Новые правила касаются тех, кто обратится за назначением льгот в этом году, а тех граждан, которые получали льготы до конца 2024 года включительно, изменения коснутся после завершения отопительного сезона.

Норма с единым подходом не касается участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью из-за войны.

В связи с введением новых правил Пенсионный фонд сообщал, что в феврале начислений льгот не будет, однако все средства обещали выплатить сразу за два месяца, если заявители будут подпадать под требование о доходах.

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде объяснили, почему затягивают рассмотрение заявлений на предоставление льгот на услуги ЖКХ для участников боевых действий. Такие проблемы связаны с вражеской атакой на госреестры.

Также мы сообщали, как действовать в случае получения отказа в льготах на жилищно-коммунальные услуги. В частности, украинцы могут обратиться в государственную администрацию или суд.