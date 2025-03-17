Пільги на послуги ЖКГ — чому зволікають з призначенням допомоги для УБД

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі учасники бойових дій (УБД) скаржаться на затягування Пенсійним фондом України (ПФУ) розгляду заяв на надання пільг на житлово-комунальні послуги. Громадяни місяцями чекають на погодження права на допомогу.

Про це йдеться на сторінці ПФУ у Facebook.

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На сторінці Пенсійного фонду, деякі власники статусу учасника бойових дій просять уточнити терміну розгляду заяв на надання комунальних пільг. Так, в одному з дописів зазначається, що відповідну заяву було подано ще в листопаді 2024 року, однак відповіді від ПФУ досі нема.

"Доброго дня, скільки розглядається заява на подання пільг по УБД? Перша заява була подана 27.11, крайня з уточненням ще 2 місяці тому. Постійно щось виконується: то верифікація, то атрибутування, то ще щось, коли будуть погоджені пільги?", — йдеться у зверненні.



В інших повідомленнях також громадяни пишуть про аналогічні проблеми. Зокрема, дехто подав заяву ще на початку року. У Пенсійному фонді пояснили, що вона досі на розгляді, оскільки накопичилось дуже багато звернень. Призначити держдопомогу обіцяють на квітень поточного року.

Причиною зволікань у фонді називають злам державних реєстрів наприкінці 2024 року. Без реєстрів Пенсійний фонд не міг призначити пільги УБД вчасно, через це накопичилось дуже багато звернень.

Скриншот. Джерело: ПФУ

Пільги для УБД на комунальні послуги

Надання пільг для учасників бойових дій регулює закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Відповідно до нього, УБД можуть отримати знижки в оплаті:

квартплати;

природного газу;

електроенергії;

твердого палива та балонного газу.

Встановлені наступні нормативи для військових зі статусом учасника бойових дій:

75% знижка на квартплату (якщо площ не перевищує 21 кв. м на одну особу та 10,5 кв. м на родину). У разі перевищення норми, то призначать знижку тільки на відповідну частину;

75% знижка на газ, електрику та інші послуги, скраплений балонний газ для побутових потреб в межах середніх норм споживання (100% знижка для осіб, які мають інвалідність);

75% знижка на паливо для осіб, які проживають у будинках, де нема централізованого опалення, у межах норм.

Раніше ми писали, що УБД, які продовжують воювати, отримують заробітну плату за загальним принципом. Вони теж можуть претендувати, окрім окладу, на доплати до 100 тис. грн.

Також ми повідомляли, що робити, якщо отримали відмову у пільгах на комунальні послуги. Зокрема, громадяни можуть поскаржитись до держадміністрації або суду.