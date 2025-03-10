Пільги на комунальні послуги — чому українцям відмовляють у допомозі та що з цим робити

500-гривневі купюри. Фото: УНІАН

Через повномасштабну війну фінансове становище багатьох українців погіршилося, тож люди намагаються максимально скоротити свої витрати та економлять на багатьох речах. Однак платити за комунальні послуги потрібно навіть під час війни, тож, щоб полегшити фінансове навантаження, держава надає комунальні пільги деяким громадянам. Та іноді стаються випадки, коли українцям відмовляють у наданні пільг.

Чому українцям відмовляють у наданні пільг

Як йдеться на порталі Дія, для цього існують такі підстави:

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заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї.

Тож, якщо вам відмовили в оформленні допомоги, потрібно:

уточнити причину відмови в органі соціального захисту;

додати документи, якщо не вистачає якоїсь довідки;

якщо відмова безпідставна — поскаржитись до місцевої адміністрації або суду.

Підготувати та подати скаргу може громадянин, якому не вдалося оформити пільгу, або його представник.

Як надаватимуть пільги на комунальні послуги у 2025 році

Відтепер пільги надаватимуть лише за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за останні 6 місяців не перевищує 4240 грн. Це є максимальний показник доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Ці вимоги набирають чинності:

з 1 січня 2025 року для тих, хто захоче отримати пільги цього року;

після завершення опалювального сезону 2024/2025 року для тих, хто користувався допомогою до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що у пенсіонерів є право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Ця пільга залишається актуальною й у 2025 році.

Також ми писали, що деякі українці вже у квітні доплачуватимуть за газ майже 1 тис. грн. Усе через так звану "третю платіжку".