Льготы для пенсионеров — кто и почему потеряет в 2025 году

Люди пенсионного возраста с бумагами. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине часть пожилых людей лишат льгот на жилищно-коммунальные услуги. Это произойдет, если в течение года доходы пенсионеров превысят допустимый порог для получения соответствующего права.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.

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Проблема с правом на льготы в 2025 году

Согласно правилам, право на льготы на коммунальные услуги имеют пенсионеры, которые относятся к определенным категориям. В частности:

дети войны;

участники войны;

сельские педагоги;

медики;

работники культуры и библиотек;

работники сферы защиты растений.

Важным условием для работников учреждений культуры и образования является дальнейшее проживание в сельской местности и поселках городского типа.

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца определения соответствующего права. С нового календарного года право на льготы по оплате коммунальных услуг определяют органы Пенсионного фонда автоматически в соответствии с доходами семьи.

На право иметь льготы влияет среднемесячный доход на члена домохозяйства. В 2025 году максимальный порог составляет 4240 грн. Ранее граждане ряда уязвимых категорий имели право на льготы без учета размера доходов.

Как свидетельствуют сообщения на странице ПФУ в Facebook, заработная плата работников вышеуказанных сфер была невысокой, поэтому пенсионные выплаты на заслуженном отдыхе в последние годы у некоторых не превышали 4 тыс. грн. После индексации пенсий весной 2025 года, во время которой выплаты повысили на несколько сотен гривен, ряд пенсионеров, в прошлом врачи и учителя, потеряли право на льготы.

Также в этом году потеряют помощь те, кто перейдет на более выгодный вид пенсии, если превысит допустимый порог.

Как действовать тем, кто потерял льготы

Как пояснили в Пенсионном фонде, если у человека изменились доходы, то льготы на коммунальные услуги не отменят сразу. По правилам, специалисты пересматривают право на льготы на основе доходов за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

Если ПФУ не назначил льготы, граждане могут обратиться за оформлением государственных жилищных субсидий. Так, пенсионеры имеют право на оформление такой помощи независимо от социального статуса.

Оформить субсидию в 2025 году можно дистанционно. Для этого надо:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID;

зайти в меню "Услуги";

выбрать услугу "Заявление на субсидию";

проверить правильность данных в профиле пользователя и обновить при необходимости.

Ранее мы сообщали, что врачи из сельской местности пожаловались на несправедливый подход в назначении льгот из-за заниженной нормы относительно достаточного уровня доходов. Поэтому в 2025 году некоторые граждане профессии "врач" с почти полувековым стажем остались без помощи.

Также мы писали, что в ПФУ объяснили, что влияет на право получения льгот на коммунальные услуги. Большое значение имеет именно расчет доходов граждан в определенный период.