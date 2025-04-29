Пільги для пенсіонерів — хто і чому втратить у 2025 році

Люди пенсійного віку з паперами. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні частину людей похилого віку позбавлять пільг на житлово-комунальні послуги. Це станеться, якщо протягом року доходи пенсіонерів перевищать допустимий поріг для отримання відповідного права.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Проблема з правом на пільги у 2025 році

Згідно з правилами, право на пільги на комунальні послуги мають пенсіонери, які належать до певних категорій. Зокрема:

діти війни;

учасники війни;

сільські педагоги;

медики;

працівники культури та бібліотек;

працівники сфери захисту рослин.

Важливою умовою для працівників закладів культури та освіти є подальше проживання в сільській місцевості та селищах міського типу.

Пільгу надають протягом 12 місяців із місяця визначення відповідного права. З нового календарного року право на пільги з оплати комунальних послуг визначають органи Пенсійного фонду автоматично відповідно до доходів сім'ї.

На право мати пільги впливає середньомісячний дохід на члена домогосподарства. У 2025 році максимальний поріг становить 4240 грн. Раніше громадяни низки вразливих категорій мали право на пільги без врахування розміру доходів.

Як свідчать повідомлення на сторінці ПФУ у Facebook, заробітна плата працівників вищевказаних сфер була невисокою, тому пенсійні виплати на заслуженому відпочинку в останні роки у декого не перевищували 4 тис. грн. Після індексації пенсій навесні 2025 року, під час якої виплати підвищили на кількасот гривень, низка пенсіонерів, у минулому лікарі та вчителі, втратили право на пільги.

Також цьогоріч втратять допомогу ті, хто перейде на більш вигідний вид пенсії, якщо перевищить допустимий поріг.

Як діяти тим, хто втратив пільги

Як пояснили у Пенсійному фонді, якщо у людини змінились доходи, то пільги на комунальні послуги не скасують одразу. За правилами, фахівці переглядають право на пільги на основі доходів за третій та четвертий квартали попереднього року.

Якщо ПФУ не призначив пільги, громадяни можуть звернутися за оформленням державних житлових субсидій. Так, пенсіонери мають право на оформлення такої допомоги незалежно від соціального статусу.

Оформити субсидію у 2025 році можна дистанційно. Для цього треба:

зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі "Дія" за допомогою е-підпису або BankID;

зайти в меню "Послуги";

обрати послугу "Заява на субсидію";

перевірити правильність даних у профілі користувача та оновити за потреби.

Раніше ми повідомляли, що лікарі з сільської місцевості поскаржилися на несправедливий підхід у призначенні пільг через занижену норму щодо достатнього рівня доходів. Через це у 2025 році деякі громадяни професії "лікар" з майже пів столітнім стажем залишились без допомоги.

Також ми писали, що у ПФУ пояснили, що впливає на право отримання пільг на комунальні послуги. Велике значення має саме обрахунок доходів громадян у певний період.