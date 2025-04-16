Пільги для лікарів — чому громадян позбавили допомоги у 2025 році

Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські лікарі, які перебувають на пенсії, розповіли про втрату права на пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Громадян позбавили допомоги після масштабної індексації пенсій в країні.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) у Facebook.

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Детальніше про скасування пільг лікарям

Як зазначила одна з громадянок, влада виставила вимоги щодо допустимого сукупного доходу у 4,2 тис. грн у 2025 році, який, на її думку, достатній, щоб вважатися заможним та не мати права на пільги.

Вона вважає такий підхід несправедливим у призначенні допомоги для людей професії "лікар" з 43-річним стажем під час війни.

Жінка розповіла, що це сталося після індексації пенсій, коли людям незначно підвищили виплати, через що перевищилась норма щодо сукупного доходу. Після такої схеми з підвищення та одночасного скасування пільг було втрачено загалом 490 гривень проти суми, яка була до індексації.

"Приклад з особистого — після індексації чоловік отримує пенсію 4270 грн, тобто вище норми на 30 грн, всього лише. До цього мав пенсію 3860 грн + 900 грн пільга, тепер з суми 4270 грн він повинен (логічно ж!) оплатити ці 900 грн, залишається 3370, різниця між минулою пенсією і теперішньою складе 490(!) грн в бік зменшення, тобто життя пенсіонера стане ще більш жебрацьким! То де ж тут справедливість, стажу, до речі 43 роки, лікар...(соромно признатися), а держава просто знущається!" — йдеться у повідомленні.

На сторінці ПФУ жінці порадили перейти на субсидію, якщо дозволяє дохід, однак вона надалі залишилась при своїй думці щодо протиправного позбавлення гарантованих державою пільг лікарів під час війни.

Скриншот. Джерело: ПФУ

Нові правила для пільговиків у 2025 році

З початку поточного року ПФУ запровадив новий підхід у наданні пільг на оплату комунальних послуг. Це спричинило масову втрату громадянами державної допомоги. Відтоді неодноразово скаржились на втрату пільг вчителі, лікарі, багатодітні громадяни. Зокрема, педагоги посилались на порушення норм Конституції України щодо гарантування державою права на гідний рівень життя людини.

На це Пенсійний фонд без пояснень опублікував лише посилання на нові правила. Згідно з новими вимогами, пільги тепер передбачені для родин, у яких середньомісячний дохід на одну особу не більший за суму 4,24 тис. грн. До нововведень громадяни вразливих категорій мали право на пільги без врахування розміру доходів.

Раніше ми писали, що у ПФУ пояснили деякі нюанси, що впливають на право отримати пільги на комунальні послуги. Йдеться про період доходів громадян, який враховують під час призначення допомоги.

Також ми повідомляли, що влада прагне створити єдиний підхід у верифікації пільг на оплату послуг ЖКГ. Таким чином хочуть удосконалити законодавство з питань перевірки права на державні виплати.